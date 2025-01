Ο Ροβάνπερα μπαίνει στον κόσμο του Enduro με τη δική του αγωνιστική ομάδα

Ο Φινλανδός πρωταθλητής αποκαλύπτει το νέο του αγωνιστικό project: την KR69 World Enduro Team.

Ο Κάλε Ροβάνπερα, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC, κάνει ένα νέο βήμα στην καριέρα του, ιδρύοντας τη δική του αγωνιστική ομάδα στο EnduroGP. Η ομάδα, με την ονομασία KR69 World Enduro Team, θα κάνει το ντεμπούτο της τη φετινή σεζόν, ενισχύοντας την παρουσία του Φινλανδού οδηγού στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η KR69 World Enduro Team θα αγωνιστεί με την υποστήριξη της Husqvarna, χρησιμοποιώντας μια FE 250, και θα έχει ως βασικό αναβάτη τον Ρόνι Κίτονεν. Ο 24χρονος Κίτονεν, ένας ταλαντούχος Φινλανδός με τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους Enduro και νικητής του EnduroGP Junior 1 το 2020, επιστρέφει δυναμικά μετά από έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης στο δεύτερο μισό της σεζόν του 2024.

I’m thrilled to announce my new KR69 World Enduro Team for the 2025 World Championship!!



We will be racing in #EnduroGP with Roni Kytönen as our rider. This is a new kind of challenge for me as the team boss, but I’m ready to support Roni for the best results possible!💪#KR69 pic.twitter.com/Tl1KUkFivy