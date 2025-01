Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έκανε μια τολμηρή σύγκριση ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον.

Ο Ζακ Βιλνέβ είναι γνωστός για το πρωτάθλημα που κέρδισε στη Formula 1 πίσω στο 1997 με τη Williams αλλά και για τις «καυστικές» του δηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Καναδός δεν φοβάται να πει την άποψή του όποια αντίδραση κι αν έχει αυτή, είτε πρόκειται για οδηγούς είτε για τους φίλους του σπορ. Το 2024 ήταν ανοικτά σε κόντρα με τον Ντάνιελ Ρικάρντο, λόγω επικριτικών σχολίων που είχε κάνει για τον Αυστραλό.

Το 2025 σηματοδοτεί μία νέα ευκαιρία για τον Βιλνέβ να «ανοίξει μέτωπα». Ο Καναδός μίλησε στο Action Network για τη μετακίνηση του Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari και διαφώνησε με τις δηλώσεις του Φλάβιο Μπριατόρε πως μια τέτοια κίνηση δεν έχει λογική για τους Ιταλούς. Μάλιστα, πιστεύει πως πρόκειται για την καλύτερη μετακίνηση οδηγού στην ιστορία της Formula 1.

