Οι συμμετέχοντες γεμίζουν τις... μπαταρίες τους ενόψει της εξοντωτικής συνέχειας στο δυσκολότερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

H Παρασκευή 10 Ιανουαρίου είναι το... ρεπό για τους συμμετέχοντες στο Ράλλυ Ντακάρ του 2025. Μετά την ολοκλήρωση της 5ης ειδικής διαδρομής τα πληρώματα έχουν μία ημέρα ξεκούρασης πριν συνεχίσουν τον αγώνα το Σάββατο, με την 6η ειδική μήκους 605 χιλιομέτρων.

Στη διάθεσή τους έχουν ένα... κινητό μίνι μάρκετ για να κάνουν τις αγορές τους σε μία σειρά από προϊόντα, όπως μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο βίντεο.

