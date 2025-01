O Καταριανός οδηγός της Dacia δέχθηκε ποινή 10 λεπτών για απουσία εφεδρικού τροχού.

Την ευκαιρία να γράψει ιστορία έχασε την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου στο Ράλλυ Ντακάρ ο Νάσερ Αλ-Ατίγια. Ο Καταριανός οδηγός της Dacia ήταν ταχύτερος στην 5η ειδική διαδρομή μήκους 428 χλμ. Όμως αρκετή ώρα μετά τον τερματισμό δέχτηκε από τους αγωνοδίκες ποινή 10 λεπτών για απουσία εφεδρικού τροχού. Έτσι η νίκη κατέληξε στον Αμερικανό Σεθ Κιντέρο (Toyota Gazoo Racing) για μόλις ένα δευτερόλεπτο.

🏁 Stage 5️⃣ - Cars 🚘



Provisional top 3:

🥇 Seth Quintero

🥈 Nasser Al Attiyah

🥉 Mattias Ekstrom



UPDATE: Al Attiyah was given a 10-minute penalty due to a missing spare wheel at the finish. He thus lost the stage victory by only 1 second to Quintero. The American therefore… pic.twitter.com/MAE57zYuIL