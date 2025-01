Ένα ακόμα φαβορί του φετινού Ράλλυ Ντακάρ μένει εκτός συνέχειας του αγώνα.

To ατύχημα που είχε στα πρώτα χιλιόμετρα της 3ης ειδικής διαδρομής ήταν καθοριστικό για την πορεία του Σεμπαστιάν Λεμπ στο Ράλλυ Ντακάρ του 2025. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο, το Dacia του Γάλλου τούμπαρε μετά από το πέρασμα πάνω από έναν βράχο και υπέστη σημαντικές ζημιές.

😱 Here is how @SebastienLoeb and @FabianLurquin crashed earlier on Stage 3. Fortunately they managed to get back on track. 🚘 🎥 @KSAF_SAMF #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/xu7uePOpjR

Ο Λεμπ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή, όμως - όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές - η αυτοψία στο Dacia Sandrider του Γάλλου που έκανε η FIA έδειξε ζημιά στον κλωβό ασφαλείας. Γεγονός που δεν επιτρέπει στον Λεμπ και το συνοδηγό του, Φαμπιάν Λερκέν, να συνεχίσουν.

❌ IT'S OVER for Loeb and Lurquin



The nine-time World Rally Champion will not triumph on his ninth attempt to win the Dakar. 🫠



After a crash at km 12 of Stage 3, the roll cage of his Dacia Sandrider was damaged. Following an inspection by the FIA's technical stewards, the crew… pic.twitter.com/9G1wEOnUuw