O Σαούντ Βαριάουα της Toyota Gazoo Racing σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην ειδική της Τρίτης, μήκους 327 χιλιομέτρων.

Με μία έκπληξη ολοκληρώθηκε η 3η ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ. Ο 19χρονος Σαούντ Βαριάουα που αγωνίζεται με τη σημαία της Νοτίου Αφρικής ολοκλήρωσε με το Hilux της Toyota Gazoo Racing σε 3 ώρες 17 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα τα 327 χλμ. Έγινε έτσι ο νεότερος που κερδίζει σε ειδική διαδρομή του αγώνα στην κορυφαία κατηγορία Utlimate.

Ακολούθησε ο Γάλλος Γκερλάν Σισερί με το MINI JCW της X-Raid (+33 δλ) και ο Αμερικανός Σεθ Κιντέρο της Toyota Gazoo Racing (+1 λεπτό και 48 δλ.). Στη γενική κατάταξη ο Νοτιοαφρικανός Χενκ Λάτεγκαν (Toyota) παραμένει επικεφαλής, έχοντας διαφορά 7 λεπτών από τον Καταριανό Νάσερ Αλ Ατίγια (Dacia).

Η ατυχία χτύπησε τον 9 φορές πρωταθλητή του WRC, Σεμπαστιάν Λεμπ. Σε ένα γρήγορο κομμάτι της ειδικής το Dacia Sandrider του Γάλλου χτύπησε σε έναν βράχο και ανετράπη. Ο Λεμπ συνέχισε όμως έχασε πάνω από μία ώρα, κάτι που περιορίζει τις ελπίδες του να κερδίσει για πρώτη φορά στο Ράλλυ Ντακάρ.

Here's @SebastienLoeb arriving at the ASS in a battle-scarred Dacia Sandrider, finishing the special a little over an hour down on winner Saood Variawa ⏱ #Dakar2025 pic.twitter.com/wh5iIbbjh8