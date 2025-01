Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV αποκτά αυξημένη αυτονομία και πλουσιότερο στάνταρ εξοπλισμό.

Το πρωί της Τετάρτης 8 Ιανουαρίου η Skoda θα αποκαλύψει διαδικτυακά τα νέα Enyaq και Enyaq Coupe. Σε μια χρονιά που γιορτάζει τα 130α γενέθλιά της, η τσέχικη μάρκα θα ανανεώσει τη γκάμα της.

Μετά το Elroq, το Enyaq γίνεται το δεύτερο μοντέλο της Skoda που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Στο εμπρός μέρος υπάρχει η νέα μάσκα Tech-Deck Face και προφυλακτήρας με πιο δυναμική σχεδίαση. Επίσης, το Enyaq επωφελείται από βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση, που αυξάνει την αυτονομία.

Το Enyaq Coupé ξεχωρίζει ως το πιο αεροδυναμικό μοντέλο στην γκάμα της Škoda, με την ήπια κεκλιμένη γραμμή οροφής του που χαμηλώνει από τη κολόνα-Β προς τα πίσω. Η πίσω σχεδίαση είναι εξίσου εντυπωσιακή, με γράμματα Škoda σε Unique Dark Chrome και τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα της μάρκας σε σχήμα C, καθώς και τις πλαϊνές ποδιές στο χρώμα του αμαξώματος.

