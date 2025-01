Τη νίκη στην μαραθώνια ειδική μήκους πήρε ο Σαουδάραβας Αλ Ρατζίντ, όμως η κορυφή της γενικής κατάταξης ανήκει στον Νοτιοαφρικανό Λάτεγκαν.

H πιο απαιτητική ειδική διαδρομή του φετινού Ράλλυ Ντακάρ, το 48 H Chrono μήκους 967 χιλιομέτρων, ολοκληρώθηκε με ταχύτερο τον Σαουδάραβα Γιαζίντ Αλ Ρατζίντ, με το ιδιωτικό Toyota Hilux. Ο Νοτιοαφρικανός Χενκ Λάτεγκαν με το εργοστασιακό Hilux της Toyota Gazoo Racing ήταν δεύτερος και παραμένει στην κορυφή με προβάδισμα σχεδόν 5 λεπτών.

Ο Σεμπαστιάν Λεμπ (Dacia) είναι 6ος γενικής κατάταξης, ενώ ο περσινός νικητής Κάρλος Σάινθ μετά το χθεσινό του ατύχημα απέχει 1,5 ώρα από την κορυφή.

Στους άτυχους της ημέρας ο Ισπανός οδηγός της Ford, Νάνι Ρόμα. Ένα μηχανικό πρόβλημα στο Raptor T1+ τον ανάγκασε να σταματήσει και χρειάστηκε να ρυμουλκηθεί έως το bivouac (το κέντρο του αγώνα).

🔧 Tough break for @NaniRoma and @alexhar23, who hit a mechanical issue in the dunes. They’re still stuck in the desert, battling to get back on track. 🏜️#Dakar2025 #Daka pic.twitter.com/sUzGZAssO1 January 6, 2025

Στις μοτοσικλέτες ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς (Red Bull KTM Factory Racing) διεύρυνε στα 12,5 λεπτά το προβάδισμά του από τον Αμερικανό Σκάιλερ Χάους (Monster Energy Honda). Δεν ήταν λίγοι οι αναβάτες που αντιμετώπισαν πρόβλημα και κόλλησαν στην άμμο.

O Έλληνας Βασίλης Μπούδρος συμμετέχει στην κατηγορία των μοτοσικλετών με μία Husqvarna 450 Rally Replica και βρίσκεται στην 85η θέση της γενικής κατάταξης.

Στην κατηγορία Challenger η νίκη της ειδικής κατέληξε στον Ολλανδό Πολ Σπίρινγκς, καθώς ο Νικολάς Καβιλιάσο δέχτηκε ποινή τριών λεπτών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε καθορισμένη ζώνη. Ο Αργεντίνος παραμένει πάντως στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Στα SSV ο Γάλλος Ζαβιέ ντε Σουλτρέ (Polaris, Sebastien Loeb Racing) δέχτηκε επίσης τρίλεπτη ποινή και έτσι η διαφορά του από τον Μπροκ Χέγκερ μειώθηκε στα 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Τέλος στα φορτηγά πρώτος είναι ο Τσέχος Μάρτιν Ματσίκ (ΜΜ Technology).

Photo Credits: Toyota Gazoo Racing