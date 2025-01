Ο πιο δύσκολος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού άρχισε στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας.

Η εκκίνηση για το Ράλλυ Ντακάρ 2025, στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, δόθηκε το πρωί της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου. Ο Πρόλογος, όπως ονομάζεται η πρώτη ειδική, είχε μήκος μόλις 29 χιλιόμετρα και καθορίζει τη σειρά εκκίνησης για τη συνέχεια.

Ο Νοτιοαφρικανός Χενκ Λάτεγκαν σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με το Hilux IMT EVO της Toyota Gazoo Racing (15:28.6), με τον Σουηδό Ματίας Έκστρομ (Ford Raptor) να είναι κατά μόλις 1,3 δλ. πιο αργός. Ο Νάσερ Αλ-Ατίγια (Dacia Sandrider) ήταν 3ος, o Σεμπαστιάν Λεμπ (Dacia) 6ος, ενώ ο περσινός νικητής Κάρλος Σάινθ (Ford) μόλις 25ος, καθώς κινήθηκε προσεκτικά.

Στις μοτοσικλέτες τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς (Red Bull KTM Factory Racing), στην κατηγορία Challenger ο Αμερικανός Κόρμπιν Λίβερτον (Taurus T3 MAX) και στα SSV ο Μπροκ Χέγκερ (Polaris).

