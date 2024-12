Ποιοι είναι οι 20 οδηγοί των 10 ομάδων που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της Formula 1 το 2025. Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις 16 Μαρτίου του 2025 και την εκκίνηση του Grand Prix Αυστραλίας για την πρεμιέρα της σεζόν Formula 1 έχει ξεκινήσει. Οι ομάδες εργάζονται σκληρά πάνω στα νέα τους μονοθέσια, με τα οποία ευελπιστούν μόνο σε καλά αποτελέσματα σε μία ακόμη μαραθώνια χρονιά.

Την επόμενη σεζόν θα δούμε πολλές αλλαγές στα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστούν στις κορυφαίες πίστες του πλανήτη. Από τις 10 ομάδες του grid, μόλις οι 2 θα έχουν τους ίδιους οδηγούς το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Αυτές είναι οι McLaren και Aston Martin.

