H W16 Mistral είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της γαλλικής μάρκας που σημείωσε ρεκόρ ταχύτητας.

Τα μοντέλα της Bugatti είναι μία... κατηγορία από μόνα τους. Τα hypercars της γαλλικής μάρκας ξεπερνούν πολύ εύκολα τα 400 χλμ/ώρα και φλερτάρουν με τα 500 χλμ/ώρα. Η Bugatti έχει καταρρίψει μία σειρά από ρεκόρ ταχύτητας, με πιο πρόσφατο αυτό της ανοικτής W16 Mistral που έπιασε 453,91 χλμ/ώρα σε πίστα δοκιμών.

Στην πίστα μπήκαν μαζί τα τέσσερα hypercars που έχουν κάνει ρεκόρ, η Veyron 16.4 Super Sport, η Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, η Chiron Super Sport 300+ και η W16 Mistral.

BUGATTI: pushing boundaries at 453.91 km/h.



At 453.91 km/h, the W16 MISTRAL became the world’s fastest open-top car, proving what can be achieved with unmatched dedication and innovation.#BUGATTI #WorldRecord

