To ηλεκτρικό πόλης έχει μήκος 3,82 μέτρα και προσφέρει αυτονομία έως 370 χιλιόμετρα.

Η γκάμα ηλεκτρικών της Hyundai διευρύνεται προς τα κάτω. Με το Inster, ένα μίνι μοντέλο με αμάξωμα που θυμίζει crossover και λεπτομέρειες που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το μήκους 3,82 μέτρων αυτοκίνητο βασίζεται στη σχεδιαστική κληρονομιά του Casper που κυκλοφόρησε μόνο στην Κορέα και παρουσιάστηκε το 2021.

To Inster τοποθετείται ανάμεσα στα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α και τα μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας Β προσφέροντας ένα ευρύχωρο εσωτερικό για 4 άτομα και ικανοποιητικό χώρο αποσκευών (280 λίτρα).

Εσωτερικό - χώροι

Στο εσωτερικό, το INSTER παρέχει προηγμένες τεχνολογίες και άνεση, χάρη σε ένα μοντέρνο high tech ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση 10,25 ιντσών και μια βάση ασύρματης φόρτισης που αποτελεί μέρος μιας συμπαγούς κεντρικής κονσόλας σχεδιασμένης να δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας.

Το θέμα των pixels επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό, με τα γραφικά στο τιμόνι του INSTER να ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εικόνα υψηλής τεχνολογίας του αυτοκινήτου. Η εσωτερική σχεδίαση διαθέτει επίσης προσαρμόσιμες επιλογές επένδυσης της πόρτας για τους πελάτες που επιθυμούν να εξατομικεύσουν περαιτέρω το όχημά τους.

Όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν – συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού – για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλώνονται σε ποσοστό 50/50 και είναι συρόμενα και ανακλινόμενα.

Μπαταρία - φόρτιση

Εξοπλισμένο με μπαταρία 42 kWh στη βασική του έκδοση, το Inster μπορεί να παραγγελθεί διατίθεται παράλληλα και με μπαταρία 49 kWh. Και οι δύο εκδόσεις τροφοδοτούνται από ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 97 ίππων (71,1 kW) στη βασική του έκδοση και 115 ίππων (84,5 kW) στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν ροπή 147 Nm.

Με κορυφαία αυτονομία 370 χλμ. (WLTP) με μία μόνο φόρτιση, το Inster επαναπροσδιορίζει τι είναι δυνατό από ένα μικρό αστικό ηλεκτρικό όχημα, παρέχοντας εντυπωσιακή ευελιξία με εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας 15,3 kWh/100 χλμ. (WLTP).

Όταν χρησιμοποιείται σταθμός φόρτισης υψηλής ισχύος DC 120 kW, μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά. Το Inster είναι επίσης εξοπλισμένο με φορτιστή 11 kW στο βασικό εξοπλισμό.

Η εξωτερική και εσωτερική λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) παρέχει ισχύ για εξωτερικές συσκευές (110V/220V), επιτρέποντας αμφίδρομη φόρτιση χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να χρησιμοποιούν ή να φορτίζουν ελεύθερα συσκευές όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και εξοπλισμό κάμπινγκ.

Συστήματα συνδεσιμότητας και ασφάλειας

Παράλληλα με την κορυφαία αυτονομία και την εξαιρετική ταχύτητα φόρτισής του, το Inster προσφέρει μια πληθώρα τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένης μιας πλούσιας γκάμας προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού. Το Inster διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων και infotainment, φωτισμό περιβάλλοντος LED 64 χρωμάτων, ηλιοροφή και Hyundai Digital Key 2 Touch (NFC) (στον προαιρετικό εξοπλισμό).

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό (EV) πόλης της Hyundai διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο πακέτο τεχνολογίας στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Παρακολούθηση τυφλού σημείου (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).

Διατίθενται επίσης τα συστήματα Lane Keeping Assist (LKA) και Lane Following Assist (LFA), καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και πίσω Ειδοποίηση επιβατών (ROA).

Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης συνδυάζει το σύστημα Προειδοποίησης Απόστασης Στάθμευσης (PDW) εμπρός και πίσω με οθόνη οπισθοπορείας (RVM) για καλύτερη ορατότητα.

Τιμές - εκδόσεις

Η τιμή εκκίνησης του νέου Hyundai Inster στην έκδοση Style με μπαταρία 42 kWh, ισχύ 97 ίππων και αυτονομία 327 χλμ. (συνδυαστικός κύκλος κατά WLTP) διαμορφώνεται στα 18.186 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας και της κρατικής επιδότησης).

Αναλυτικά οι τιμές:

Έκδοση Τιμή 42 kWh 97 PS Style 18.186€ 42 kWh 97 PS Premium 18.717€ 49 kWh 115 PS Premium 19.930€ 49 kWh 115 PS Distinctive 21.218€ 49 kWh 115 PS Cross 22.204€

Photo Credits: Hyundai