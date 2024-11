Ο επικεφαλής της Red Bull Racing εκθείασε την οδήγηση του Ολλανδού στο Σάο Πάολο και τη χαρακτήρισε ως απάντηση στην κριτική που έχει δεχθεί.

Πριν από τη Βραζιλία, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν στο προσκήνιο για την επιθετική και αντικανονική του οδήγηση απέναντι στον Λάντο Νόρις σε Τέξας και Μεξικό. Η κριτική που ασκήθηκε στον Ολλανδό ήταν έντονη, ενώ ταυτόχρονα η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών είχε αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο κλειστή.

Η απάντηση του Φερστάπεν ήταν απλή. Στο περιθώριο του GP Βραζιλίας ο Ολλανδός απάντησε αρχικά λέγοντας: «ξέρω τι κάνω, είμαι τρεις φορές πρωταθλητής», και εν συνεχεία κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα έχοντας εκκινήσει από τη 17η θέση.

Μιλώντας για τον αγώνα του Φερστάπεν στη Βραζιλία έπειτα από συνεχόμενες ημέρες που ο 26χρονος δεχόταν έντονη κριτική, ο επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, δήλωσε: «Έχουν γίνει πολλά σχόλια και πολλές απόψεις έχουν εναντιωθεί στον Μαξ για τον τρόπο που οδηγεί. Πιστεύω πως ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσει στους επικριτές του είναι να οδηγήσει όπως έκανε στη Βραζιλία. Ξέρεις πότε πρέπει να του συμπαρασταθείς, όμως δεν είναι τέτοιος οδηγός. Μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του, η πνευματική του αντοχή είναι τεράστια. Αυτό είναι ένα από τα δυνατά του σημεία».

