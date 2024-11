Η ελβετική ομάδα, η οποία είναι υπό την ιδιοκτησία της Audi θα αγωνιστεί στην επόμενη σεζόν της Formula 1 με μια διαφορετική οδηγική σύνθεση.

Η Sauber θα έχει ένα νέο οδηγικό δίδυμο από το 2025 στη Formula 1. Ο Γκάρμπιελ Μπορτολέτο ανακοινώθηκε ως επίσημος οδηγός της ελβετικής ομάδας από την επόμενη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη Formula 2 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Ο Μπορτολέτο υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο θα πλαισιώσει τον Νίκο Χούλκενμπεργκ ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Haas στο τέλος της σεζόν. Η παρουσία του στο grid επισημοποιεί την επιστροφή των Βραζιλιάνων οδηγών στο grid της F1.

BREAKING: Gabriel Bortoleto signs multi-year deal with Kick Sauber



The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025!#F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Παράλληλα η ελβετική ομάδα ανακοίνωσε πως οι Βάλτερι Μπότας και Γκουάνγιου Ζου θα αποχωρήσουν στο τέλος του 2024 από το εργοστάσιο του Χίνβιλ. Το μέλλον τους ήταν αμφίβολο για την επόμενη σεζόν και τώρα ήρθε η επιβεβαίωση της αποχώρησής τους.

Bortoleto x Hulkenberg



The 2025 Sauber driver line-up 💚#F1 pic.twitter.com/hthIzxTAyr — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Ο 35χρονος Μπότας περίμενε για μήνες ώστε να μάθει αν έχει μέλλον στη Formula 1. Το πλάνο του δεν πέτυχε και πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Φινλανδός σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Mercedes-AMG στο ρόλο του αναπληρωματικού οδηγού.

«Μια τέτοια κατάσταση δεν είναι εύκολη για κανέναν. Έπειτα από μία σειρά πολλών συζητήσεων τις τελευταίες εβδομάδες συνειδητοποιήσαμε πως δεν ήταν εφικτό να βελτιώσουμε αυτό το project. Τα τελευταία χρόνια με την ομάδα ήταν γεμάτα προκλήσεις και αξέχαστες στιγμές. Είμαι ευγνώμων που έζησα μια τέτοια εμπειρία», ανέφερε ο Μπότας.

BREAKING: Valtteri Bottas and Zhou Guanyu will leave Kick Sauber at the end of the 2024 season#F1 pic.twitter.com/BnZzXGDd6G — Formula 1 (@F1) November 6, 2024

Ο επικεφαλής της Sauber, Ματία Μπινότο, έκανε μια ιδιαίτερη μνεία για τον Μπότας: «Εκφράζω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στον Βάλτερι για τα τελευταία τρία χρόνια που ήταν μαζί μας. Υπήρξε η ενσάρκωση του επαγγελματισμού, χρησιμοποιώντας την τεράστια εμπειρία του για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ομάδας. Η αφοσίωση και η προσέγγιση του Βάλτερι ήταν ανεκτίμητα σε μια κομβική περίοδο της ιστορίας μας και οι αναμνήσεις αυτών των χρόνων θα μείνουν μαζί μας για πολύ καιρό. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των οδηγών μας για τις επόμενες σεζόν, ο Βάλτερι ήταν αναμφισβήτητα βασικός υποψήφιος. Με το μαχητικό του πνεύμα, πίεζε συχνά το αυτοκίνητο πέρα από τα όρια απόδοσης. Ωστόσο, έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση».

*Bortoleto has been added to the group chat*💬💚 pic.twitter.com/hIgBKTMuVN — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024

Η Sauber αναμένεται να αλλάξει ταυτότητα το 2026 καθώς θα μετονομαστεί σε Audi. H γερμανική φίρμα θα εισέλθει στη Formula 1 με πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή. Η εξαγορά της Sauber ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες.

Φωτογραφίες: Johnf1_14/X