O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο εντυπωσιακό Autodromo Hermanos Rodriguez.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκε το FP2 του Grand Prix Μεξικού στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Οι δεύτερες ελεύθερες δοκιμές είχαν διάρκεια 90 λεπτά, λόγω των δοκιμών ελαστικών της Pirelli για το 2025. Παρά τη μεγάλη διάρκεια δεν ήταν εφικτό να αντλήσουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ταχύτερος οδηγός της ημέρας ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός οδηγός σημείωσε στο FP2 το 1:17,699 και έδωσε στην ιταλική ομάδα την 1η θέση. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, με τον Αυστραλό να είναι 0,178 δλ μακριά από την κορυφή. Πίσω του για μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα της RB, ο οποίος είχε εντυπωσιακό ρυθμό. Οι παραπάνω οδηγοί έκαναν την ταχύτερη προσπάθειά τους με πειραματικές γόμες της Pirelli.

Chequered flag - and it's Carlos Sainz who tops FP2 in Mexico! 🏁#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/TUXHdMLJzu — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Στην 4η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και πίσω του ήταν ο Λάντο Νόρις. Εξαιρετική Παρασκευή είχε ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, o οποίος ήταν 6ος ταχύτερος και μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes. Ο Βάλτερι Μπότας έφερε τη Sauber εντός της πρώτης 10άδας την οποία συμπλήρωσαν οι Σέρχιο Πέρεζ και Λίαμ Λόσον.

Piastri to P2 🧡



Oscar improves to second, despite a slide in the McLaren 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/e8MTTPxp2E — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Προβλήματα αξιοπιστίας αντιμετώπισε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έμεινε καθηλωμένος στο γκαράζ της Red Bull για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Ολλανδός έκανε 4 γύρους στο FP2 όμως δεν σημείωσε χρονομετρημένη προσπάθεια. Σε περίπτωση που αλλάξει οποιοδήποτε εξάρτημα από τη μονάδα ισχύος του, ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του για τον αγώνα της Κυριακής.

Is that session over for Verstappen? ❌



The World Champion is out of the car, with no time on the board.



Clearly, all is still not well with the #1 car... #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/4vzR9ljIsm — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Η διαδικασία διεκόπη μετά από 16 λεπτά έπειτα από ατύχημα του Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός πάτησε άτσαλα στο κερμπ της στροφής 8 και το πίσω μέρος της W15 αποσταθεροποιήθηκε. Έπειτα έχασε τον έλεγχο και με μία πιρουέτα κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες. Το μονοθέσιό του υπέστη σοβαρές ζημιές και για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix οι μηχανικοί της Mercedes θα ξενυχτίσουν κάνοντας επιδιορθώσεις.

GEORGE RUSSELL IN THE WALL! 😱



The Mercedes drops it on the kerb and spins into the barriers at high-speed. Russell is out of the car.



Red flag 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/laAujs98wc October 25, 2024

Η δράση συνεχίζεται το απόγευμα του Σαββάτου στις 20:30 ώρα Ελλάδος με το FP3.

Αποτελέσματα FP2 GP Μεξικού

