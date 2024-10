Ο Ιταλός μίλησε για το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Audi και πόσα χρόνια θα της πάρει για να διεκδικήσει τίτλους στη Formula 1.

Το δύσκολο ταξίδι της Audi μέχρι να κάνει ντεμπούτο στη Formula 1 έχει ήδη ξεκινήσει. H γερμανική μάρκα ολοκλήρωσε πριν από μερικούς μήνες την εξαγορά της Sauber Motorsport και έχει στρέψει πλήρως την προσοχή της στο 2026 και τη νέα εποχή του σπορ.

Στο παρασκήνιο γίνονται πολλές αλλαγές στο εργοστάσιο του Χίνβιλ στην Ελβετία, με τη βελτίωση του εξοπλισμού να είναι στην κορυφή της λίστας των ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Παράλληλα, γίνονται προσλήψεις νέων ανθρώπων, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών σε κάθε τμήμα, καθώς η Audi έχει μεγάλες βλέψεις μακροπρόθεσμα.

Μιλώντας στην Corriere della Serra, o επικεφαλής της Sauber/Audi, Ματία Μπινότο, εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση η ομάδα του: «Είμαστε στο ξεκίνημα μιας αναρρίχησης. Μπροστά μας έχουμε το Έβερεστ και ακόμη βλέπουμε τη βάση του. Τώρα αποφασίζουμε ποια πλευρά θα ανέβουμε και είναι πολύ σημαντικό να χαράξουμε μια διαδρομή. Εάν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας σε σχέση με τις άλλες ομάδες έχουμε 400 υπαλλήλους λιγότερους. Χρειάζεται να προσθέσουμε νέα άτομα στο έμψυχο δυναμικό μας για να κοντράρουμε τον ανταγωνισμό. Δεν μπορούμε να τους βρούμε από τη μία ημέρα στην άλλη και δεν είναι απαραίτητα στην F1. Η επιλογή μας είναι να επενδύσουμε σε νέους ανθρώπους (σ.σ. ηλικιακά)».

