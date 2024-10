Ο Χέλμουτ Μάρκο δηλώνει ότι ο Μαξ Φερστάπεν είναι το κλειδί για τη δική του παραμονή στην ομάδα, εν μέσω φημών για αποχώρηση.

Ο Χέλμουτ Μάρκο, σύμβουλος της Red Bull, ανέφερε ότι η δική του σχέση με τον Μαξ Φερστάπεν είναι ο λόγος που παραμένει ακόμα στην ομάδα. Ο Μάρκο, που είναι σε ηλικία 81 ετών, διατηρεί στενή σχέση με τον Ολλανδό οδηγό, τον οποίο θεωρεί κεντρικό παράγοντα για τη δική του παρουσία στην ομάδα. Παρόλο που δηλώνει ανεξάρτητος και ότι δεν χρειάζεται να παραμένει στο άθλημα, η δέσμευσή του με τον Φερστάπεν τον κρατά ενεργό στη Formula 1.

Το όνομα του Μάρκο βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για πιθανή απομάκρυνσή του από την ομάδα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, εξαιτίας κατηγοριών για διαρροές πληροφοριών στα μέσα. Παρόλα αυτά, η θέση του φαίνεται να διατηρήθηκε, κυρίως λόγω της υποστήριξης του Φερστάπεν. Ο ίδιος ο Μάρκο εξήγησε ότι το όλο ζήτημα ήρθε σε μια περίοδο αλλαγής στη διοίκηση της Red Bull, μετά το θάνατο του ιδρυτή της, Ντίντριχ Μάτεσιτς, και την αυξημένη επιρροή της ταϊλανδικής πλευράς της εταιρείας.

Coming up next... Circuit of the Americas ⏭️pic.twitter.com/QqtYxd1x5g