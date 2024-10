Το Red Bull Showrun στην πόλη της Νότιας Αφρικής χάρισε πλούσιο θέαμα σε χιλιάδες φίλους της ταχύτητας.

Ένα εντυπωσιακό show πραγματοποίησε η Red Bull στην συνοικία Σάντον του Γιοχάνεσμπρουργκ. Το Red Bull Showrun περιλάμβανε μία σειρά από επιδείξεις με αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Ανάμεσά τους και το μονοθέσιο RB7 του 2011, με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ στο τιμόνι.

Ο 53χρονος Βρετανός και νικητής 13 Grand Prix της Formula 1, χάρισε πλούσιο θέαμα στους χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Κούλθαρντ συμμετέχει συχνά σε τέτοια events, ως πρεσβευτής της ομάδας της Red Bull.

No rest for the weary, or for Red Bull during the autumn break 😏



DC takes the legendary RB7 for a spin on the streets of South Africa 🇿🇦💨



🎥: @redbullracing#F1 pic.twitter.com/Pv7kZDl6tY