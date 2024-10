Όλα για όλα θα τα… παίξει η αυστριακή ομάδα στον αγώνα του Τέξας στις ΗΠΑ καθώς βασίζει όλη της τη σεζόν σε ένα πακέτο αναβαθμίσεων.

Έπειτα από μία σειρά μίζερων αγώνων, οι οποίοι ήταν γεμάτοι προβλήματα και ερωτηματικά, η Red Bull Racing βλέπει μετά από καιρό «φως» στο τούνελ. Στην ομάδα του Μίλτον Κινς υποστηρίζουν πως έχουν βρει την… πηγή των προβλημάτων της RB20 και πλέον εργάζονται, όχι απλά για να λύσουν τις αδυναμίες του μονοθεσίου τους, αλλά για να ετοιμάσουν μεγάλες αναβαθμίσεις ενόψει του Grand Prix ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, μίλησε για τη σημασία που έχει το πακέτο αναβαθμίσεων που ετοιμάζει η ομάδα του για τους τελευταίους έξι αγώνες της σεζόν: «Η πίστα του Όστιν είναι μία λογική πίστα για τις ομάδες να έχουν αναβαθμίσεις. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό προγραμματισμένο όμως πιστεύω πως οι McLaren, Ferrari και Mercedes θα έχουν επίσης αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να χτίσουμε πάνω στη βάση κατανόησης από τη Μόντσα κι έπειτα. Θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα μονοθέσιο το οποίο έχει καλή ισορροπία στους δύο άξονες και οι οδηγοί μας έχουν αυτοπεποίθηση στην οδήγηση. Το τριήμερο στο Τέξας θα έχει Αγώνα Σπριντ, οπότε πρέπει να είμαστε δυνατοί από την πρώτη στιγμή».

