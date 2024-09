O διάδοχος της P1 ονομάζεται W1 και θα αποκαλυφθεί στις 6 Οκτωβρίου.

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το παρθενικό πρωτάθλημα κατασκευαστών της McLaren στη Formula 1, το 1974. Την ίδια χρονιά παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε ο Έμερσον Φιτιπάλντι με την Μ23.

Σε μια χρονιά που η βρετανική ομάδα είναι επικεφαλής στη βαθμολογία των κατασκευαστών στην F1, η McLaren Automotive είναι έτοιμη να αποκαλύψει τη νέα της ναυαρχίδα. Ο διάδοχος της P1 ονομάζεται W1 και θα αποκαλυφθεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου.

