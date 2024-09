H Porsche Penske Motorsport θριάμβευσε στον ανατρεπτικό αγώνα του Φούτζι, στο «σπίτι» της Toyota, και είναι πλέον έναν αγώνα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου.

Οι 6 Ώρες του Φούτζι, ο έβδομος και προτελευταίος αγώνας του WEC στο 2024, έμελλε να αποδειχθεί συναρπαστικός και είχε τεράστιες επιπτώσεις στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Ο αγώνας επηρεάστηκε από δύο Αυτοκίνητα Ασφαλείας, είχε μπόλικο δράμα μέχρι το φινάλε και δύο νέους κατασκευαστές σε θέση βάθρου.

Η ομάδα που κατάφερε να επικρατήσει κάνοντας τον τέλειο αγώνα ήταν η Porsche Penske Motorsport. Οι Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε με τη #6 963 κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Toyota. To πλήρωμα ευνοήθηκε σημαντικά από την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας την πέμπτη ώρα του αγώνα και είχε το ρυθμό να μείνει στην κορυφή της κατάταξης μέχρι το τέλος των 6 ωρών. Με αυτό το αποτέλεσμα, το πλήρωμα του #6 έγινε το πρώτο που έφτασε τις δύο νίκες στο 2024 και απέκτησε ένα τεράστιο προβάδισμα στο πρωτάθλημα οδηγών που θα διεκδικήσουν στο Μπαχρέιν.

Στη 2η θέση τερμάτισε η #15 BMW των Ντρις Βανθούρ, Ραφαέλε Μαρσιέλο και Μάρκο Βίτμαν, 15 δευτερόλεπτα πίσω από τη νικήτρια Porsche. Το πλήρωμα είχε εξαιρετικό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, για ένα διάστημα ήταν στη μάχη της νίκης, και έδωσε στη γερμανική ομάδα το πρώτο της βάθρο στο WEC. Στην 3η θέση βρέθηκε το #36 Alpine A424 των Μικ Σουμάχερ, Νικολά Λαπιέρ και Ματιέ Βαξιβιέ, οι οποίοι πήραν επίσης το πρώτο τους βάθρο στη σεζόν. Ο Γερμανός οδηγός έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα και πήρε την τελευταία θέση στο βάθρο με 10 λεπτά για το τέλος του αγώνα.

BMW claim its first podium in WEC after strongest showing of the season by far!#WEC #6HFuji pic.twitter.com/9Uh3H6aaR5 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 15, 2024

Στην 4η θέση βρέθηκε το #93 Peugeot σε έναν εξαιρετικό αγώνα για τη γαλλική ομάδα, η οποία ήταν άκρως ανταγωνιστική στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Στην 5η θέση βρέθηκε η #12 Porsche της Jota Sport, με τους Ουίλ Στίβενς και Κάλουμ Άιλοτ να κατακτούν το παγκόσμιο κύπελλο στους οδηγούς των ιδιωτικών ομάδων στην κατηγορία Hypercar. Πίσω τους βρέθηκαν οι teammate τους με τη #38 Porsche. Στην 7η θέση τερμάτισε το #35 Hypercar της Alpine με προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο πάνω στο #94 Peugeot.

post-race debrief (with plenty of podium caps) pic.twitter.com/JaBDqTj1AN — Jota Sport (@JotaSport) September 15, 2024

Καταστροφικό αγώνα είχαν Ferrari και Toyota Gazoo Racing. Η ιταλική ομάδα πήρε την 9η θέση με τη #50 499P που βρίσκεται στη μάχη του πρωταθλήματος και έχασε σημαντικό έδαφος στο πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών. Από την άλλη η Toyota πήρε τη 10η θέση με το #8 GR010, ενώ το #7 που ήταν στη μάχη του τίτλου εγκατέλειψε τον αγώνα έπειτα από επαφή με την #5 Porsche. Αμφότερες επηρεάστηκαν σημαντικά από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας την πέμπτη ώρα, καθώς ήταν σε διαφορετική στρατηγική μεταξύ τους και από την Porsche. Όμως η όποια προσπάθειά τους για τη νίκη και το βάθρο καταστράφηκε από την απόφαση της Διεύθυνσης Αγώνα να παρέμβει αντί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της Full Course Yellow που δεν θα επηρέαζε τη στρατηγική καμίας ομάδας.

BIG impact between Porsche #5 and Toyota #7.



Both cars into the pits for heavy repairs.



#WEC #6HFuji pic.twitter.com/xJT7TdF0qS September 15, 2024

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από πολλές επαφές και ατυχήματα. Η Cadillac Racing που ξεκίνησε από την pole position εγκατέλειψε τον αγώνα με το #2 V-Series.R, έπειτα από έξοδο την τελευταία ώρα του αγώνα. Η αμερικανική ομάδα είχε βλέψεις για τη νίκη, όμως έπεσε επίσης θύμα του Αυτοκινήτου Ασφαλείας την πέμπτη ώρα του αγώνα.

CADILLAC IN THE WALL 💔



Huge impact sustained. The race is over for the pole-sitting #2 Cadillac Racing.



#WEC #6HFuji pic.twitter.com/IQS18yMDlQ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 15, 2024

Στην κατηγορία LMGT3, η #54 Ferrari 488 GT3 της Vista AF Corse πήρε μια μεγάλη νίκη έπειτα από πολλές μάχες επί έξι ώρες στην πίστα του Φούτζι. Οι Τόμας Φλορ, Φραντσέσκο Καστελάτσι και Ντάβιντε Ριγκόν ανέβηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Davide Rigon drives Vista @AFCorse to victory in Japan alongside Francesco Castellacci and Thomas Flohr!



A well-deserved win for the #54 team. 🏆#WEC #6HFuji pic.twitter.com/nwLOeFOL9i — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 15, 2024

Στην 2η θέση τερμάτισε η #92 Porsche 911 GT3 της Manthey PureX με τους Κλάους Μπάκλερ, Άλεξ Μαλίκιν και Τζόελ Στουρμ να κατακτούν το πρωτάθλημα οδηγών με έναν αγώνα για το τέλος της σεζόν. Η Manthey PureX κατέκτησε επίσης το πρωτάθλημα ομάδων. Στην 3η θέση βρέθηκε η #46 BMW των Βαλεντίνο Ρόσι, Άχμεντ Αλ Χάρτι και Μαξίμ Μαρτέν να επιβιώνουν στις δύσκολες συνθήκες για λογαριασμό της Team WRT. Αυτό ήταν το δεύτερο βάθρο για το πλήρωμα και τον «Γιατρό».

LMGT3 DEBUT CHAMPIONS 🏆🥇🤯#MantheyPureRxcing secures the first @FIAWEC LMGT3 championship title in the history of the class, by finishing second at #6HFuji! Klaus Bachler, Alex Malykhin and Joel Sturm now lead the #WEC LMGT3 Championship with unassailable 136 points pic.twitter.com/I1w9ktitKw September 15, 2024

Ο επόμενος και τελευταίος αγώνας του WEC που θα κρίνει το πρωτάθλημα είναι οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν το τριήμερο 31 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου.

Αποτελέσματα WEC, 6 Ώρες Φούτζι

Φωτογραφίες: Porsche media