Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στο GP Αγίου Μαρίνου για το MotoGP, κερδίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά με εκπληκτική εμφάνιση.

Το Grand Prix Αγίου Μαρίνου για το πρωτάθλημα του MotoGP αποδείχθηκε άκρως ανατρεπτικό. Στους 27 γύρους του Μιζάνο, ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing αναδείχθηκε νικητής για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα με μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Ισπανός εκκίνησε από την 9η θέση και εκμεταλλεύτηκε τη βροχή που έπεσε στους 10 πρώτους γύρους και πίεσε την ώρα που άλλοι αναβάτες είχαν πτώσεις, έκαναν λάθη ή οδηγούσαν συντηρητικά. Αφού πήρε την πρωτοπορία δεν κοίταξε ποτέ πίσω και πήρε ένα φανταστικό αποτέλεσμα.

🏆@marcmarquez93 reigns in the chaos! 🏆



The 8-time World Champ takes his second victory in a row! ✌️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/dFJ5iMzXQu September 8, 2024

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Πέκο Μπανάια της Ducati, ο οποίος δεν πίεσε στο όριο όμως πήρε ένα κρίσιμο αποτέλεσμα στη μάχη του φετινού τίτλου. Τρίτος τερμάτισε ο Ενέα Μπαστιανίνι με τη δεύτερη εργοστασιακή GP24, ο οποίος έκανε επίσης έναν πολύ καλό αγώνα.

🥈 in the #TissotSprint

🥈 in the race@PeccoBagnaia didn't win but today's podium is SUPER important for his title hopes 📈#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/ypx0GGHvKd September 8, 2024

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο μεγάλος χαμένος του σημερινού αγώνα στο Μιζάνο. Ο Ισπανός έκανε το λάθος να μπει για αλλαγή σε μοτοσικλέτα με βρόχινα ελαστικά την ώρα που η βροχή σταματούσε και αυτό του κόστισε σε τεράστιο βαθμό. Εν τέλει, τερμάτισε 15ος και είδε τη διαφορά του στη βαθμολογία να συρρικνώνεται στους 7 βαθμούς.

The gamble didn't pay off 🎲@88jorgemartin's strategy backfired but at the very least managed to scratch a point 👀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/7CWDAxIcR0 September 8, 2024

Ο Αγώνας

Λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση, οι πρώτες ψιχάλες άρχισαν να πέφτουν στην πίστα του Μιζάνο. Αυτό ανέβασε τον πήχη δυσκολίας των αναβατών οι οποίοι δεν ήξεραν τι να περιμένουν. Η Διεύθυνση Αγώνα έκρινε τον αγώνα «Flag to Flag» κάτι το οποίο σήμαινε πως θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν μοτοσικλέτα στα pits.

Στην εκκίνηση ο Μπανάια έκανε σήμερα καλή εκκίνηση και ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα. Μέχρι τη στροφή 3, στη 2η θέση είχε ανέβει ο Μαρτίν ενώ τρίτος ήταν ο Μορμπιντέλι.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου ο Μαρτίν πήγε να περάσει με μία παράτολμη κίνηση τον Μπανάια στη στροφή 2, με τους δύο παραλίγο να έχουν επαφή. Πίσω τους οι Μορμπιντέλι και Ακόστα είχαν επαφή, δίχως κάποιος εκ των δύο να έχει πτώση, όμως ο η KTM του Ισπανού έχασε ορισμένα αεροδυναμικά βοηθήματα. Στον 4ο γύρο στη στροφή 14 ο Ακόστα είχε πτώση έπειτα από έξοδο στη στροφή 13.

Ο Μπανάια άρχισε να ανοίγει τη διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο από τον Μαρτίν, με τον Μορμπιντέλι να είναι κολλημένος πίσω από τον teammate του. Η διαφορά από τον 4ο πλέον Μπαστιανίνι ήταν στα 2 δευτερόλεπτα. Ο πέμπτος Μπίντερ ήταν υπό πίεση από τον Μ. Μάρκεθ, ο οποίος έβλεπε τις πιθανότητες να ανέβει στο βάθρο να λιγοστεύουν.

Στον 6ο γύρο η ένταση της βροχής είχε αυξηθεί σημαντικά και οι αναβάτες έχασαν ρυθμό. Το πρώτο θύμα της ήταν ο Μορμπιντέλι, ο οποίος είχε πτώση ενώ ήταν στην 3η θέση. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά με τις διαφορές να μειώνονται σημαντικά.

Ο Μαρτίν ήταν ο πρώτος που ρίσκαρε και μπήκε στα pits για να αλλάξει μοτοσικλέτα με βρόχινα ελαστικά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αναβάτες στην πρώτη 10άδα έμειναν στην πίστα. Μαζί του μπήκαν και οι αναβάτες της Aprilia. Στροφή με στροφή είχαμε νέα δεδομένα, με τον Μπανάια να έχει πίσω στου πλέον τους Μίντερ και Μ. Μάρκεθ.

Μέχρι το τέλος του 8ου γύρου, ο Μ. Μάρκεθ έκανε δύο ακόμη προσπεράσματα και ανέβηκε στην 1η θέση της κατάταξης. Τρίτος ήταν ο Μίλερ και τέταρτος ο Μπίντερ. Στο παιχνίδι μπήκε και ο Κουαρταραρό, ο οποίος ήταν στο τρενάκι των 8 πρώτων αναβατών που μάχονταν για τη νίκη. Όλα αυτά την ώρα που η βροχή είχε σταματήσει. Αυτό ήταν καταστροφικό για τον Μαρτίν, ο οποίος έχανε δευτερόλεπτα σε κάθε χρονομετρημένο τομέα της πίστας. Ως αποτέλεσμα, αναγκάστηκε να ξαναμπεί στα pits ώστε να αλλάξει και πάλι σε μοτοσικλέτα με σλικ ελαστικά. Όταν επέστρεψε στην πίστα ήταν έναν ολόκληρο γύρο πίσω από τους Μ. Μάρκεθ και Μπανάια που ήταν στις δύο πρώτες θέσεις.

Στον 12ο γύρο και συγκεκριμένα στη στροφή 12 ο Μπατιανίνι προσπέρασε τον Μίλερ για την 3η θέση και είχε ένα δευτερόλεπτο μπροστά του τους Μάρκεθ και Μπανάια. Σε εκείνο το σημείο, ο Μαρτίν ήταν στη 15η θέση.

Σιγά-σιγά ο Μάρκεθ άρχισε να αυξάνει τη διαφορά από τον Μπανάια, η οποία πλησίαζε το ένα δευτερόλεπτο. Ο ρυθμός ωστόσο του Ιταλού αναβάτη της Ducati δεν ήταν συντηρητικός, καθώς αύξανε τη διαφορά από τον Μπαστιανίνι. Με 10 γύρους να απομένουν η διαφορά στην κορυφή ήταν στο μισό δευτερόλεπτο με τον Μ. Μάρκεθ μπροστά. Πίσω τους ακολουθούσαν οι: Μπαστιανίνι, Α. Μάρκεθ, Μίλερ, Μπίντερ, Μπετζέκι, Κουαρταραρό, Ντι Τζιαναντόνιο, Π. Εσπαργκαρό, Ολιβέιρα, Ζαρκό, Νακαγκάμι, Μπραντλ και Μαρτίν.

Στον 20ο γύρο, ο Μ. Μάρκεθ έκανε ταχύτερο γύρο και άνοιξε ταη διαφορά από τον Μπανάια στο ένα δευτερόλεπτο. Ο Μπαστιανίνι είχε χάσει απόδοση και ήταν 3,7 δλ μακριά από τους δύο πρώτους. Την ίδια στιγμή, ο Μπίντερ προσπέρασε τον Α. Μάρκεθ για την 4η θέση και το ίδιο ήθελε να κάνει ο 6ος Μπετζέκι. Ο Μαρτίν είχε μπλεξίματα, μιας και ο Βινιάλες τον απειλούσε για τη 15η θέση που έδινε 1 βαθμό.

Με 3 γύρους για το φινάλε ο Μάρκεθ είχε αποκτήσει διαφορά ασφαλείας από τον Μπανάια της τάξης των 2,4 δλ. Την 3η θέση έδειχνε να έχει εξασφαλίσει ο Μπαστιανίνι. Πιο πίσω υπήχαν μάχες για τις θέσεις 5 και 7 ανάμεσα στους Α. Μάρκεθ-Μπετζέκι και Μίλνερ-Κουαρταραρό. Στο τέλος του 26ου γύρου έγιναν τα προσπεράσματα, με τον Μπετζέκι να παίρνει την 5η θέση και τον Κουαρταραρό την 7η θέση.

Τίποτα και κανένας ωστόσο δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον Μ. Μάρκεθ. Έχοντας εκκινήσει από την 9η θέση ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, πήρε την πρωτοπορία και έφτασε σε μία άνετη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Μπανάια παίρνοντας 20 υπερπολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Μπαστιανίνι ολοκληρώνοντας το 1-2-3 για την Ducati.

Τη βαθμολογούμενη 15άδα συμπλήρωσαν οι Μπίντερ, Μπετζέκι, Α. Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Μίλερ, Ντι Τζιαναντόνιο, Π. Εσπαργκαρό, Ολιβέιρα, Ζαρκό, Νακαγκάι, Μπραντλ και Μαρτίν.

Αποτελέσματα MotoGP, Αγίου Μαρίνου

Φωτογραφίες: Michelin