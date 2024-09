Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Μόντσα για το δέκατο έκτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας. Ο δέκατος έκτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι μάχες να περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά στον «Ναό της Ταχύτητας», με οκτώ οδηγούς να διεκδικούν τη νίκη.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη pole position του και θέλει σήμερα να πάρει τη νίκη που θα τον βάλει στο παιχνίδι του τίτλου. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος θα ήθελε ιδανικά να δώσει στη McLaren το δεύτερο 1-2 της στο 2024.

