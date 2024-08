O 18χρονος Ιταλός αισθάνεται ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Formula 1 από το 2025, στη θέση του Λιούις Χάμιλτον.

To πρωί του Σαββάτου, η Mercedes-AMG F1 επιβεβαίωσε - στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας - τη συμφωνία με τον Κίμι Αντονέλι για τη θέση του δεύτερου οδηγού στην επόμενη σεζόν. Ο 18χρονος Ιταλός προέρχεται από την ακαδημία της γερμανικής ομάδας από το 2019 και φέτος αγωνίζεται στη Formula 2 με την Prema Racing.

«Είναι απίστευτο το συναίσθημα να ανακοινώνομαι ως εργοστασιακός οδηγός της Mercedes, δίπλα στον Τζορτζ για το 2025. Το να φθάνω στη Formula 1 είναι ένα όνειρο που είχα από όταν ήμουν μικρό παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για την υποστήριξη που μου παρέχουν έως τώρα στην καριέρα μου και την πίστη προς το πρόσωπό μου. Ακόμα έχω πολλά να μάθω, όμως νιώθω έτοιμος να αρπάξω την ευκαιρία. Θα εστιάσω στο να βελτιώνομαι και να φέρνω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την ομάδα», δήλωσε ο Αντονέλι μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας.

