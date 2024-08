Ο οδηγός της Scuderia Ferrari συνάντησε στην πίστα του Ζάντβορτ τον Ολλανδό ποδηλάτη και χρυσό ολυμπιονίκη, Άρι Λαβρέισεν.

Η σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται αυτό το τριήμερο (23-25 Αυγούστου) με το Grand Prix Ολλανδίας. Εκεί όπου η Scuderia Ferrari θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Στο περιθώριο του αγώνα, ο Σαρλ Λεκλέρ συνάντησε στην πίστα του Ζάντβορτ τον κορυφαίο ποδηλάτη πίστας. Ο Ολλανδός Άρι Λαβρέισεν κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, στο Σπριντ, στο Ομαδικό Σπριντ και στο Κέιριν! Όπως ήταν φυσικό, ο Μονεγάσκος οδηγός περιεργάστηκε τα τρία χρυσά μετάλλια που κρέμονταν από τον λαιμό του 27χρονου Λαβρέισεν, ο οποίος έχει το παρατσούκλι «The Beast».

Putting in his first few laps of the weekend with Olympic gold medalist @HarrieLavreysen 🚴#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/bFqUkvVmxU