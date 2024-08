H γαλλική ομάδα φαίνεται πως κατέληξε στον οδηγό που θα πλαισιώσει τον Πιέρ Γκασλί από την επόμενη αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

Η φετινή μετεγγραφική περίοδος της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωσή του. Η μία ομάδα μετά την άλλη επιβεβαιώνει το οδηγικό της δίδυμο για το 2025 και πλέον μένουν τέσσερις θέσεις που πρέπει να συμπληρωθούν. Αυτές είναι στις Mercedes, Alpine, RB και Sauber.

H ομάδα που θα φύγει σύντομα από την παραπάνω λίστα είναι η Alpine. H γαλλική ομάδα σύμφωνα με το motorsport.com κατέληξε στον Τζακ Ντούχαν ως αντικαταστάτη του Έστεμπαν Οκόν για το 2025 δίπλα στον Πιέρ Γκασλί. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το συμβόλαιο ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει υπογραφεί ακόμα, ωστόσο από τα κεντρικά της Alpine έχει δοθεί η έγκριση για τον νεαρό Αυστραλό.

Recapping his first FP1 of the year…



Not a straightforward one for @jackdoohan33, but we got it done 💪 pic.twitter.com/llD0r4KXTT