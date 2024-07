Η Formula 1 έχει μπει στο δεύτερο μισό της για το 2024 και ήδη έχουμε φαβορί για την ανάδειξη του... πρωταθλητή των ζημιών.

Το τελευταίο που εύχονται οι ομάδες της Formula 1 σε κάθε Grand Prix είναι να δουν ζημιές στα μονοθέσιά τους. Στην εποχή που υπάρχει όριο κόστους, το οποιοδήποτε επιπλέον έξοδο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο, μια και επηρεάζεται η εξέλιξη του μονοθεσίου της τρέχουσας και της επόμενης σεζόν.

Συνολικά 13 αγώνες από τους 24 έχουν πραγματοποιηθεί στο φετινό πρωτάθλημα και ήδη οι ζημιές που έχουν προκαλέσει οι οδηγοί έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τους λογαριασμούς των ομάδων. Αυτή τη χρονική στιγμή υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, με τον οδηγό αυτόν να είναι επιρρεπής στις «σκανδαλιές».

VERSTAPPEN 💥 HAMILTON



A big hit which sent the Red Bull flying and ultimately ended the fight for P3 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/I7K2Nu5sgG