Τι συνδέει τον Γκρέγκουαρ Μούνστερ της M-Sport Ford με τον Ιταλό προπονητή.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για τον Γκρέγκουαρ Μούνστερ στο Ράλλυ Λετονίας. Ο Βέλγος οδηγός της M-Sport Ford που αγωνίζεται με τη σημαία του Λουξεμβούργου, αντιμετώπισε προβλήματα το Σάββατο με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη 10η θέση της γενικής κατάταξης.

Έτσι όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό συνεργείο μετά το τέλος μίας ειδικής διαδρομής για το πώς πάνε τα πράγματα, επανέλαβε τη θρυλική ατάκα του Τζενάρο Γκατούζο από όταν ήταν προπονητής του ΟΦΗ πριν από 10 χρόνια: «Sometimes maybe good, sometimes maybe sh@@t».

Και βέβαια στο WRC δεν έχασαν την ευκαιρία να ποστάρουν στα social media τις δύο δηλώσεις.

Photo Credits: M-Sport/X