Με την McLaren Racing να κάνει το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας, ο 24χρονος Βρετανός έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξος για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την τρίτη pole position της καριέρας του στη Formula 1, εκμεταλλευόμενος τις μεικτές συνθήκες στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας.

O 24χρονος Βρετανός ηγήθηκε του 1-2 που έκανε η McLaren Racing στο Χανγκαρόρινγκ, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε το δεύτερο καλύτερο χρόνο. «Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν ήταν εύκολες κατατακτήριες, οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Όμως όταν βρίσκεσαι στην κορυφή είναι καλό. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα για το 1-2. Συγχαρητήρια σε όλους», δήλωσε ο Νόρις μετά το τέλος της διαδικασίας.

POLE IN BUDAPEST! We love your work @LandoNorris. 👏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/ZlOCppyRms