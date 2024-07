H Toyota Gazoo Racing επέστρεψε στις επιτυχίες στο WEC με μία επιβλητική νίκη στον αγώνα του Σάο Πάολο, όμως με το λάθος αυτοκίνητο.

Το WEC επέστρεψε στη δράση έπειτα από ένα μήνα και μας προσέφερε έναν εκπληκτικό αγώνα. Η επιστροφή στη Βραζιλία μετά από 10 χρόνια για τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένη με τις μάχες και το δράμα να μας κρατούν σε αγωνία μέχρι και τον τελευταίο γύρο.

Έπειτα από 236 γύρους, οι Σεμπαστιέν Μπουεμί, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα με το #8 Toyota GR010 ήταν αυτοί που κέρδισαν τον αγώνα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ήταν αλάνθαστοί, πίεσαν όταν έπρεπε και έφτασαν στην πρώτη τους φετινή νίκη και παρουσία στο βάθρο. Έτσι, έγινε το πέμπτο διαφορετικό πλήρωμα που πήρε νίκη στους πέντε πρώτους αγώνες. Ωστόσο ήταν το λάθος αγωνιστικό της Toyota που κέρδισε, μιας και δεν βρίσκεται στη μάχη του τίτλου, όμως το #8 έδωσε πολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και πλέον είναι μία «ανάσα» πίσω από την Porsche.

Στη 2η θέση τερμάτισε η #6 Porsche 963 των Αντρέ Λότερερ, Κέβιν Έστρε και Λόρενς Βανθούρ, οι οποίοι παρά το κλατάρισμα ελαστικού την πρώτη ώρα κατάφεραν να πάρουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η διαφορά τους από την κορυφή ήταν 1:08,011 και με αυτή τη θεσπέσια εμφάνιση, όχι μόνο παρέμειναν στην 1η θέση, αλλά αύξησαν τη διαφορά τους στη βαθμολογία οδηγών. Στην 3η θέση τερμάτισε η #5 Porsche των Ματ Κάμπελ, Φρεντ Μακοβιέκι και Μάικλ Κρίστενσεν, οι οποίοι δεν πίεσαν τους teammate τους, μιας και δεν είναι στη μάχη του τίτλου.

Στην 4η θέση τερμάτισε το #7 Toyota, το οποίο θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον αγώνα. Όμως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του πληρώματος, καθώς ένα μηχανικό πρόβλημα τους στέρησε τη δεύτερη φετινή τους νίκη. Στην 5η θέση τερμάτισε η #51 Ferrari 499P, με την ιταλική ομάδα να μην έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, η 6η θέση του #50 αγωνιστικού Hypercar είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν έδαφος τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Στην 7η θέση της κατάταξης τερμάτισε η #38 Porsche της Team Jota, με τον Τζένσον Μπάτον να παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμά του στο WEC και νίκη στην υποκατηγορία των ιδιωτικών ομάδων στην Hypercar. Η Peugeot έκανε τον καλύτερο φετινό της αγώνα παίρνοντας την 8η θέση χάρη στο #93 9X8, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε η #15 BMW M Hybrid V8 και το #36 Alpine A424.

Στην κατηγορία LMGT3, η Porsche Team PureRX των Άλεξ Μαλίκιν, Κλάους Μπάκλερ και Τζόελ Στουρμ κέρδισαν για δεύτερη φορά στο 2024 και απέκτησαν προβάδισμα 25 βαθμών στο πρωτάθλημα οδηγών και ομάδων. Στη 2η θέση τερμάτισε η Heart of Racing με τη #27 Aston Martin Vantage GT3, κατακτώντας το πρώτο τους φετινό βάθρο. Στην 3η θέση της κατάταξης τερμάτισε η #95 McLaren 720S GT3 της United Autosports, στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο της McLaren στο WEC.

Δυστυχώς η #85 Lamborghini των Iron Dames που εκκίνησε από την pole position εγκατέλειψε τον αγώνα ενώ ήταν στη 2η θέση και στη μάχη για τη νίκη. Ο λόγος ήταν στο σύστημα ψύξης της Huracan GT3.

Επόμενος αγώνας του WEC είναι στο Τέξας το τριήμερο 30 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου και θα έχει διάρκεια 6 ώρες.

Αποτελέσματα WEC, 6 Ώρες Σάο Πάολο

Φωτογραφίες: Toyota, DPPI/WEC