Η Aston Martin Valiant, ένα πισωκίνητο supercar 745 ίππων, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ.

Χαμόγελα για τον Φερνάντο Αλόνσο, καθώς στο ρεπό του από τη Formula 1 είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην ανάβαση του Γκούντγουντ το νέο του supercar. Η Valiant αποτελεί προσωπική παραγγελία του Ισπανού στους μηχανικούς και σχεδιαστές της Aston Martin. Απλά μαζί με τον ίδιο θα την αποκτήσουν και άλλοι 37 πελάτες της βρετανικής μάρκας.

Fernando Alonso @alo_oficial interview after his drive in his gorgeous new #AstonMartin Valiant. What a legend. #FOS pic.twitter.com/SIWaUDs56o

Η τιμή της Valiant είναι κοντά στα 2 εκατ. ευρώ και βασίζεται στην Valour του 2023. To αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί για χρήση στην πίστα, όμως έχει άδεια κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους.

Κινητήρας της Valiant είναι ο V12 των 5,2 λίτρων, ο οποίος με τη βοήθεια διπλού turbo αποδίδει 745 ίππους και 753 Nm ροπής. H κίνηση περνά στους πίσω τροχούς μέσω μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων, κάτι που επίσης είχε ζητήσει ο Αλόνσο.

OK so. Fernando is faster than you. Can you confirm you understood this message? @alo_oficial flies up the #FOS Hill in the #AstonMartin Valiant. The manual 5.2-litre twin-turbocharged V12 bespoke supercar. pic.twitter.com/97Tk2FKQZK