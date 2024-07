Στην ιταλική ομάδα αισιοδοξούν πως θα γυρίσουν «τούμπα» την τωρινή τους αγωνιστική κατάσταση και θα επιστρέψουν σύντομα στα θετικά αποτελέσματα.

Οι τελευταίοι τέσσερις αγώνες της Scuderia Ferrari στη Formula 1 δεν θυμίζουν σε καμία περίπτωση την ομάδα που ξεκίνησε τη χρονιά. Μέχρι και το Grand Prix Μονακό, η ιταλική ομάδα έδειχνε πως ήταν η μόνη που μπορούσε να ρίξει από την κορυφή τη Red Bull Racing έχοντας πάρει δύο νίκες.

Η πορεία της έκτοτε είναι καθοδική, με την τελευταία της αναβάθμιση στην Ισπανία να μην έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Μάλιστα, στο Σίλβερστον πραγματοποίησαν μια σειρά από συγκρίσεις και τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά. Αυτό τους οδήγησε στο να αγωνιστούν με το πακέτο που είχαν στον αγώνα της Ίμολα, πριν από μερικούς μήνες.

Every point counts 👊@CarlosSainz55 took the fastest lap of the #BritishGP yesterday 💪 pic.twitter.com/wJSrQERL4H