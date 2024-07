Ο Ερίκ Καντονά παρουσίασε το νέο Ford Capri (vid)

O πρώην άσος των ποδοσφαιρικών γηπέδων είναι το πρόσωπο της Ford για την πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού SUV.

Το όνομα Capri επιστρέφει μετά από 38 χρόνια στη γκάμα της Ford. Όχι ως ένα coupe όπως αυτό που κατασκευαζόταν έως το 1986, αλλά ως ηλεκτρικό SUV, με coupe σιλουέτα. Το νέο Capri θα κατασκευάζεται στην Κολωνία και θα τοποθετηθεί δίπλα στο Explorer.

Την αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού Ford έκανε ο Ερίκ Καντονά. Ο 58χρονος Γάλλος, πρώην θρύλος των ποδοσφαιρικών γηπέδων, είναι πρεσβευτής της Ford και έχει αναλάβει την προώθηση του Capri.

