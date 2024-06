Η Tourbillon έχει εντελώς διαφορετικό κινητήρα από την προκάτοχό της, όμως οι σχεδιαστικές ομοιότητες δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες.

Η Bugatti μπήκε στην εποχή του εξηλεκτρισμού, με το πρώτο της hypercar που ενσωματώνει υβριδική τεχνολογία. Η Tourbillon κοστίζει κοντά στα 4 εκατ. ευρώ και αποτελεί τη διάδοχο της Chiron.

Στη θέση του W16 της Chiron τοποθετήθηκε ένα υβριδικό σύστημα, με ατμοσφαιρικό V16 ισχύος 1.000 ίππων, τρία ηλεκτρικά μοτέρ (δύο εμπρός και ένα πίσω) και μπαταρία. Και ενώ η τεχνολογία είναι διαφορετική, αισθητικά δύσκολα θα εντοπίσει κάποιος διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα.

Η κριτική που ασκείται στη Bugatti μέσω των social media είναι ότι ένα εντελώς νέο μοντέλο, τόσο ιδιαίτερο και τόσο ακριβό, θα έπρεπε να ξεχωρίζει και αισθητικά από το αυτοκίνητο που αντικαθιστά.

Εσείς τι πιστεύετε, θα έπρεπε οι σχεδιαστικές αλλαγές να μην περιορίζονται στο εσωτερικό και το - ομολογουμένως - εντυπωσιακό κόκπιτ; Το ταμπλό παραπέμπει στον μηχανισμό τουρμπιγιόν των ρολογιών, από τον οποίο έλαβε το όνομά της η νέα Bugatti.

