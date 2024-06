H BMW M ήταν η ομάδα που πρωταγωνίστησε στην ανατρεπτική πρώτη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών στο Λε Μαν που έκρινε τις θέσεις για την Hyperpole.

H πρώτη ημέρα αγωνιστικής δράσης για τις 24 Ώρες Λε Μαν αποδείχθηκε ανατρεπτική και προμηνύει μία συναρπαστική συνέχεια. Πρόκειται για τον τέταρτο γύρο του WEC στο 2024 και τον πιο σημαντικό της σεζόν. Πραγματοποιήθηκαν δύο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών και οι πρώτες κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές. Ο λόγος που είχαν μεγάλη σημασία ήταν επειδή τα 8 ταχύτερα αγωνιστικά αυτοκίνητα από κάθε κατηγορία προκρίθηκαν στη μάχη της Hyperpole της Πέμπτης.

Ταχύτερη ομάδα στη διαδικασία κατατακτήριων διάρκειας μίας ώρας ήταν η BMW M με τη #15 M Hybrid V8 των Ντρις Βανθούρ, Ρόμπιν Φριντζ και Ραφαέλε Μαρσιέλο. Το πλήρωμα πήρε μια απρόσμενη 1η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές με χρόνο στο 3:24,465 και εντυπωσίασε με την ταχύτητά του. Στη 2η θέση βρέθηκε η #3 Cadillac των Ρέγκνερ βαν ντερ Ζάντε, Σκοτ Ντίξον και Σεμπαστιέν Μπουρντέ, οι οποίοι ήταν πιο αργοί κατά 0,177 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση ακολούθησε η #50 Ferrari των Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίλσεν, οι οποίοι ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Στην 4η θέση συναντάμε το πρώτο αγωνιστικό πρωτότυπο της Alpine, το οποίο είναι το #35 των Πολ Λουπ Σατάν, Σαρλ Μιλεσί και Φρεντ Χάμπσμπεργκ. Στην 5η θέση βρέθηκε το #2 αγωνιστικό της Cadillac και ήταν μπροστά από τη #51 Ferrari 499P. Την πρώτη 8άδα που πήρε την πρόκριση στη διαδικασία της Hyperpole συμπλήρωσαν οι #6 Porsche 963, που προηγείται στο πρωτάθλημα του WEC μετά από τρεις αγώνες, και #12 Porsche 963 της Team Jota. Η διαφορά μεταξύ των παραπάνω αγωνιστικών ήταν 0,680 δευτερόλεπτα.

Η Toyota Gazoo Racing θέλει σίγουρα να ξεχάσει την πρώτη ημέρα στο Λε Μαν. Το καλύτερο πλασάρισμα πήρε το #8 GR010 Hybrid, το οποίο θα εκκινήσει από την 11η θέση τον αγώνα το Σάββατο. Το #7 Toyota παρά το γεγονός πως σημείωσε την τρίτη ταχύτερη επίδοση, είδε τους χρόνους του να διαγράφονται. Ο λόγος ήταν διότι στο τέλος της διαδικασίας ο Καμούι Κομπαγιάσι προκάλεσε κόκκινη σημαία με έξοδο που είχε.

🔴RED FLAG🔴 The @TGR_WEC #7 goes off and... puts an end to the session. #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/ZLiwj2oCJh

Στην LMP2, η Cool Racing με το #37 Oreca κατάφερε να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση με χρόνο στο 3:32,827. Ακολούθησε το #14 της AO by TF και στην 3η θέση ήταν το #23 πρωτότυπο της United Autosports.

Ακολούθησε το #65 της Panis Racing, το #28 της IDEC Sport, το #10 της Vector Sport, το #33 της DKR Engineering και το #22 της United Autosports.

Στην κατηγορία LMGT3 είδαμε ακόμα μια έκπληξη. Η Proton Competition με τη #77 Ford Mustang GT3 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο 3:55,263. Αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να αφήσει στη 2η θέση τη #70 McLaren 720S της Inception Racing για 0,143 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση ήταν η #82 Corvette της TF Sport, ενώ ακολούθησε η #60 Lamborghini της Iron Lynx.

Στην 5η θέση της κατάταξης ήταν η #92 Porsche 911 GT3 της Manthey Pure RX. Πρόκειται για το αγωνιστικό που προηγείται στη βαθμολογία της GT3 στο WEC. Η #27 Aston Martin Vantage της Heart of Racing ήταν στην 6η θέση, ενώ την 8άδα που πέρασε στη Hyperpole συμπλήρωσε η #66 Ferrari 296 GT3 της JMW Motorsport και η #777 Aston Martin Vantage της D’Station Racing.

#LeMans24 - Our Ford car #77 is heading to Hyperpole tomorrow! What a lap by @BenBarkerMsport , who secured P1 at the end of the qualifying session in the LMGT3 class. @FordPerformance @FIAWEC @24hoursoflemans pic.twitter.com/RH2cSWg4EV