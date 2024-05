Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing αναφέρθηκε στον αγώνα του στο Πριγκιπάτο του Μονακό και το πώς ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Μόλις στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1, o Όσκαρ Πιάστρι κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο πιο εμβληματικό Grand Prix της χρονιάς. Ο νεαρός Αυστραλός δεν κατάφερε να περάσει τον νικητή Σαρλ Λεκλέρ και τερμάτισε 2ος στον αγώνα του Μονακό.

Παρά το γεγονός πως ο Πιάστρι δεν είχε τη δυνατότητα να επιτεθεί για τη νίκη, φεύγει χαρούμενος από το Πριγκιπάτο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Ο ρυθμός στην αρχή ήταν πολύ αργός. Είχα μισή προσπάθεια στην αρχή αλλά δεν είχα το κενό για να βουτήξω. Ευχαριστώ την ομάδα, είχαμε ένα φοβερό τριήμερο και επιτέλους πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ήταν ένα δυνατό τριήμερο, το βάθρο είναι πολύ ωραίο και δεν θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη πίστα», είπε ο Πιάστρι.

WELCOME TO THE MONACO PODIUM, OSCAR! 💛💚



It’s P2 on the Monaco streets for @OscarPiastri! His first podium of the year. 💪 #MonacoGP 🇲🇨 #Senna30 pic.twitter.com/y4hmnSChgr