Σε έναν κόσμο όπου το «πολύ» μετράει όλο και περισσότερο, έρχεται η Voge να μας αποδείξει ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψεις τα μαλλιά της κεφαλής σου για να το αποκτήσεις.

Σε μια πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα αποστολή δημοσιογράφων στο εξωτερικό, η αντιπροσωπεία της Voge, Mototrend SA, μας έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια πρώτη οδηγική επαφή με το νέο της On/Off Adventure DS900X. Και λέω πρωτοφανή, γιατί στα 45 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι παρόμοιο, να βρίσκονται δηλαδή σε εκτός συνόρων παρουσίαση ενός σημαντικού μοντέλου μοτοσυκλέτας 8 δημοσιογράφοι από ισάριθμα εξειδικευμένα μέσα.

Το ταξίδι ήταν μεγάλο, όχι τόσο όσον αφορά στη διάρκεια τού να πας και να έρθεις όσο στην παραμονή μας στην Κίνα για 5 ολόκληρες μέρες. Πέντε μέρες γεμάτες νέες εικόνες από μια νέα -για μένα- χώρα, με τις εκπλήξεις της να σκάνε συνεχώς μπροστά στα μάτια μου και να με κάνουν να αναρωτιέμαι που είχα το μυαλό μου τα τελευταία χρόνια. Ναι, η Κίνα έχει ξεφύγει, φτάνει μόνο να σας πω ότι έμεινα σε μια πόλη 32.000.000 κατοίκων με μηδέν κυκλοφοριακό πρόβλημα! Ναι, γιατί στο Τσονγκίνγκ, όπως και σε όλες τις άλλες μεγαλουπόλεις της ασιατικής χώρας, δεν υπάρχουν διασταυρώσεις παρά μόνο γέφυρες.

Η ατμόσφαιρα ήταν μουντή και η υγρασία πολλή, αλλά δεν είδα μόλυνση στο περιβάλλον και ο λόγος έχει να κάνει με τα απειράριθμα ηλεκτρικά οχήματα που κυκλοφορούν εκεί. Αυτοκίνητα, πούλμαν, πουλμανάκια, ταξί, λεωφορεία, φορτηγά, τρένα και μετρό, όλα ηλεκτρικά στην πλειοψηφία τους, σε μια μεγαλούπολη χωρίς ίχνος σκουπιδιών στους δρόμους, με κατοίκους που δείχνουν να χαίρονται την καθημερινότητά τους.

Δυναμική είσοδος στον κόσμο των μεσαίων On/Off Adventure

Κοντά δύο χρόνια τώρα ακούγαμε και διαβάζαμε για την έλευση του DS900X και όλοι, λίγο έως πολύ, ξέραμε ότι ήταν θέμα χρόνου να δούμε την πρώτη στην κατηγορία πρόταση του ασιατικού κολοσσού. Όλοι ξέραμε επίσης πως θα είχε στενή συγγένεια με μοντέλο της BMW και οι αναπόφευκτοι συνειρμοί εύκολοι, καθώς δεν ήταν -και δεν είναι- κρυφή η συνεργασία των δύο εργοστασίων, που αν θυμάμαι καλά ξεκίνησε το 2005.

Η μοτοσυκλέτα που αντικρίσαμε στην τελική της μορφή θυμίζει πολύ το F 850 GS και ο κινητήρας της δείχνει πανομοιότυπος με αυτόν των F 900 R/XR, αλλά οι άνθρωποι της Voge αποδείχθηκαν πραγματικές «σφίγγες» στα λεγόμενά τους και μας άφησαν να δημιουργούμε τις δικές μας θεωρίες. Όχι συνωμοσίας βέβαια, καθόσον είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια την παραγωγή του κινητήρα των 895 κ.εκ. σε μορφή τόσο Voge όσο και BMW.

Σημασία έχει πως το νέο DS900X διαθέτει τη δική του σχεδίαση και πως έχοντας κορυφαίο εξοπλισμό και ελκυστική τιμή αγοράς ρίχνεται στη μάχη των μεσαίων «χωμάτινων» Adventure με απόλυτη σιγουριά για την επιτυχία του. Προσφέροντας ένα υπερπλήρες πακέτο εξοπλισμού, τεχνολογίας και επιδόσεων, διαθέτει το DNA του ταξιδιώτη αποστάσεων που το καθιστά τέλειο σύντροφο περιπέτειας, με ή χωρίς συνεπιβάτη αλλά και πλήρως φορτωμένο.

Εξοπλισμένο με έναν δοκιμασμένο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, όπως επίσης και με πληθώρα επώνυμων περιφερειακών, το νέο DS900X είναι η μοτοσυκλέτα που θα πάρει άριστα σε κάθε είδους οδόστρωμα και που θα μας ταξιδέψει με χαρακτηριστική άνεση και ασφάλεια.

Τα μηχανικά μέρη

O γνώριμος υγρόψυκτος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 895 κ.εκ. με τους 2ΕΕΚ και τις τετραβάλβιδες κεφαλές αποδίδει 95,2 ίππους και 95Nm ροπής, με τον στρόφαλο να έχει γωνία ανάφλεξης στις 270°. Ο υψηλός λόγος συμπίεσης 13:1, η υψηλή ροή στροβιλισμού εισαγωγής αέρα και η υψηλή θερμική απόδοση στο θάλαμο καύσης, είναι στοιχεία που συμβάλλουν θετικά στην απόδοσή του. Από την πλευρά του, το σύστημα διαχείρισης ψεκασμού EFI της Bosch συμβάλλει στην επίτευξη των πλέον ιδανικών συνθηκών καύσης.

Ο σφυρήλατος στροφαλοφόρος άξονας έχει σχεδιασμό που επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση των κραδασμών, ενώ παράλληλα ενισχύει τη ροπή στις χαμηλές στροφές. Ο συμπλέκτης ολίσθησης της ιαπωνικής FCC έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεταδίδει τη ροπή ομοιόμορφα στον τροχό, προσφέροντας παράλληλα εντυπωσιακά χαμηλή πίεση στη μανέτα. Τέλος, ο κινητήρας του DS900X φέρει σφυρήλατα έμβολα, ψυχρής κατεργασίας, καθώς και προηγμένο σύστημα ψύξης του λιπαντικού του. Και όπως είναι εύκολα κατανοητό, αυτοί είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας λειτουργίας.

Στόχος η οδική συμπεριφορά

Για μεγάλη σταθερότητα και στις υψηλές ταχύτητες κίνησης, εγγυητής είναι η γωνία κάστερ στις 27.3°. Ευέλικτο στη χρήση, το DS900X είναι σχολαστικά σχεδιασμένο μέσω των μεθόδων ECL (Μηχατρονική ανάλυση για την απόλυτα αρμονική συνύπαρξη μοτοσυκλέτας και αναβάτη) και SNF (Ρομποτική ανάλυση διαδρομής αναρτήσεων). Ως εκ τούτου, η αναλογία της συχνότητας απόσβεσης της ανάρτησης αγγίζει το 1:1, καθιστώντας την οδήγηση πιο άνετη, ασφαλή και διασκεδαστική. Το ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο προέρχεται από χάλυβα ψυχρής έλασης και υψηλής αντοχής, κάτι που το καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικό σε διάβρωση και καταπονήσεις.

O αποκλειστικός σχεδιασμός του συστήματος απόσβεσης κραδασμών μέσω των τεχνολογιών MAT (τεχνολογία αυτοματοποιημένης ανάλυσης τρόπου λειτουργίας), OLD (τεχνολογία βέλτιστης κατανομής φόρτωσης) και APC (Anti Pitch), στόχο έχουν να προσφέρουν στη μοτοσυκλέτα άνεση, σταθερότητα και ευελιξία κάτω από οποιεσδήποτε οδικές συνθήκες. Εκτός αυτού, η τεχνολογία Anti-Pitch περιορίζει, σε ποσοστό άνω του 90%, τις αναπηδήσεις των τροχών & βελτιώνει τον έλεγχό τους κατά την οδήγηση σε στροφές.

Πολλά τα καλούδια

Το DS900X είναι εξοπλισμένο με φωτιστικά σώματα full led, με τη φωτεινότητα του προβολέα να υπερβαίνει τα 60000CD (κεριά…) και να παρέχεςι στον οδηγό ένα ευρύ φάσμα φωτισμού κατά την οδήγηση. Η μοτοσυκλέτα είναι επιπρόσθετα εξοπλισμένη με δίδυμα προβολάκια υψηλής φωτεινότητας, που σε συνδυασμό με τη λειτουργία βοηθητικού φωτισμού στροφής (AFS), καθιστούν τη νυχτερινή οδήγηση ή/και την οδήγηση εν μέσω κακοκαιρίας ασφαλέστερη. Ασφαλέστερη όμως είναι και η αλλαγή λωρίδας κατά την οδήγηση, με το σύστημα LCA να υποδεικνύει την ύπαρξη άλλου οχήματος πίσω ή δίπλα από τη μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός προειδοποιείται μέσω σήμανσης που αναβοσβήνει στον καθρέφτη οπισθοπορείας, καθώς και μέσω ενδεικτικής λυχνίας στο ταχύμετρο! Επειδή όμως ο εξοπλισμός του νέου Adventure της Voge είναι πραγματικά τεράστιος και πριν προχωρήσω στις οδηγικές μου εντυπώσεις, δείτε από κάτω τι ακριβώς περιλαμβάνει μόνο και μόνο για να καταλάβετε ότι οι Κινέζοι έχουν ξεφύγει.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει:

4 προγράμματα ισχύος (SPORT, ENDURO, STREET, RAIN)

Ηλεκτρoνικό γκάζι (RbW)

Quickshifter +/- για αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη

Ακτινωτοί τροχοί (21-17”) με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο

Cruise Control

TCS σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Αμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ)

Σύστημα LCA υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας

TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Φωτιστικά FULL LED

Έγχρωμη Οθόνη TFT 7” με πλήρεις ενδείξεις και αυτόματη εναλλαγή φωτισμού ημέρας/νύχτας

Συνδεσιμότητα BlueTooth με δυνατότητα πλοήγησης

Dasc Cam (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

Keyless σύστημα εκκίνησης

Μονόδρομος υποβοηθούμενος συμπλέκτης (assist&slipper)

Brembo φρένα

Δύο δίσκοι 305mm και ένας 265mm

Απενεργοποιούμενο ABS τελευταίας γενιάς

KYB πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 43mm

KYB πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ

Διαδρομές ανάρτησης 194mm μπροστά και 198mm πίσω

Ελαστικά Pirelii Scorpion Trail ΙΙ

Δύο προβολείς LED με λειουργία Cornering

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Προστατευτικές χούφτες

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

θερμαινόμενη σέλα

Θερμαινόμενα γκριπ

Άγκιστρο ασφάλισης κράνους

Πρίζα παροχής ρεύματος 12V

Θύρα φόρτισης USB

Ανοξείδωτα πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα

Ανοξείδωτη εξάτμιση

Πλάγιο & κεντρικό σταντ

Ζαλιστήκατε; Και εγώ! Η μοτοσυκλέτα δεν κάνει συμβιβασμούς και ο στόχος της είναι ξεκάθαρος: -θέλει να κατακτήσει τις καρδιές των μοτοσυκλετιστών όχι με τη χαμηλή -για την κατηγορία- τιμή αγοράς αλλά με τη συνολική της απόδοση σε κάθε τομέα και σε κάθε λεπτομέρεια. Πάμε για οδήγση τώρα.

Η πρώτη επαφή

Αρχικά να διευκρινίσω πως το ταξίδι στην Κίνα αφορούσε στην επίσκεψη στο εργοστάσιο της Loncin/Voge και πως η οδήγηση του DS900X και μερικών ακόμη μοντέλων 2024 (SR16, SR1 ADV, SR3, DS525X Black Knight, RR660S) ήταν μια παράπλευρη δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε οδήγηση σε μια μικρή ιδιόκτητη πίστα δοκιμών κοντά στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Εκεί μας περίμενε σύσσωμη η ομάδα της Voge, καλωσορίζοντάς μας με ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Voge & Greece Campaign – Welcome to Loncin».

Αφού οδήγησα όλα τα προαναφερθέντα στην παρένθεση μοντέλα, για τα οποία και θα αναφερθώ σε μελλοντικό μου άρθρο, ήρθε η στιγμή να πάρω στα χέρια μου το νέο DS900X. Ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεκίνησα με μια πρώτη οπτική «έρευνα», διαπιστώνοντας ότι βρίσκομαι μπροστά σε μια μοτοσυκλέτα με κορυφαία ποιότητα σε υλικά, βαφή, προσαρμογή και φινίρισμα. Ανεβαίνοντας στη σέλα και όντας σε στατική φάση, είδα ότι έχω να κάνω με μια βαριά κατασκευή (215Kg) και πως τα πόδια μου πατούσαν αβίαστα στο έδαφος (825mm το ύψος της θέσης οδήγησης, 1.78m το δικό μου).

Είδα επίσης πως καθόμουν «μέσα» και όχι επάνω της, όπως επίσης και πως χέρια και πόδια βρισκόντουσαν σε σωστές γωνίες. Κοντά στο σώμα μου το τιμόνι, προστατευμένα τα πόδια από τις εσοχές του ρεζερβουάρ, μια χαρά. Σε συνδυασμό με τον χειροκίνητα ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, τις προστατευτικές χούφτες και τα θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, το DS900X δείχνει έτοιμο να καταπιεί χιλιόμετρα.

Μιζιά και ο δικύλινδρος έρχεται στη ζωή θυμίζοντάς σου με τον κροταλιστό του ήχο πως τον έχεις ξαναδοκιμάσει. Τα χρονικά περιθώρια δεν ήταν μεγάλα για πολλές ρυθμίσεις, καθώς ήμασταν 8 συνάδερφοι που έπρεπε να μοιραστούμε μία μοτοσυκλέτα, ενώ και η πίστα (πιστάκι καλύτερα) με τη μικρή της ευθεία και τις κλειστές στροφές δεν άφηνε περιθώρια για υπερβολές. Έβαλα λοιπόν το πρόγραμμα οδήγησης στο Sport και ξεκίνησα πατώντας έναν ιδιαίτερα μαλακό συμπλέκτη και βάζοντας πρώτη χωρίς ανατριχιαστικό ήχο.

Σε λίγα μέτρα ψάχνεις να βρεις πού πήγαν τα κιλά, κάτι που δείχνει σωστή κατανομή βαρών και γεωμετρία, ενώ λίγο μακρύτερα αναρωτιέσαι αν αυτός ο κινητήρας βγάζει παραπάνω από τα ανακοινωθέντα άλογα. Ξερόγκαζο τελείως, δύναμη που έβαζε τις αισθήσεις σε εγρήγορση και που έλεγες ότι δεν θα τελειώσει εύκολα. Κάπου στα μισά του στροφόμετρου ερχόταν μια έκρηξη και τα ηλεκτρονικά δούλευαν υπερωρίες υπενθυμίζοντας την αναγκαιότητά τους. Το quickshifter μου άρεσε, ήταν ακριβές και οι ταχύτητες κούμπωναν αδιαμαρτύρητα, όπως επίσης μου άρεσε και η μεγάλη έγχρωμη οθόνη με την πολλαπλή πληροφόρηση. ;

Δεν μπορώ να μιλήσω για την ανάρτηση, ήταν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και νομίζω ότι εκεί θα τις άφηνα ακόμα κι αν είχα τη δυνατότητα να κάνω πολλά χιλιόμετρα σε δημόσιους δρόμους. Να πω εδώ ότι η οδήγηση στην Κίνα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν τοπικό δίπλωμα, άρα αναμένω την άφιξη του μοντέλου στην Ελλάδα και μετά την εβδομαδιαία συνύπαρξη μαζί του να αποφανθώ με βεβαιότητα για κάθε τομέα που αφορά σε πλαίσιο, ανάρτηση, φρένα κλπ.

Τιμή που συγκινεί

Η τιμή λιανικής του νέου DS900X διαμορφώθηκε στα 9.995€ και θα διατεθεί στην τιμή γνωριμίας των 9.495€ για προ-παραγγελίες και για συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων. H άφιξη του μοντέλου αναμένεται να γίνει μέσα στον Απρίλιο και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το δίκτυο αντιπροσώπων της Voge Motorcycles ανά την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του μοντέλου.

Φωτογραφίες: Voge, motorbike.gr, bikeit.gr