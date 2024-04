To κάκιστο ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 ενδέχεται να οδηγήσει στην πώληση της γαλλικής ομάδας.

Μετά από τέσσερα αγωνιστικά τριήμερα, η Alpine Racing βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, με μηδέν βαθμούς. Η γαλλική ομάδα πραγματοποιεί ένα κάκιστο ξεκίνημα με ένα μονοθέσιο το οποίο όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της, αλλά είναι δύσκολο στην οδήγηση.

Οι Έστεμπαν Οκόν και Πιέρ Γκασλί, αμφότεροι νικητές Grand Prix στη Formula 1, πανηγυρίζουν αν καταφέρουν να περάσουν στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών. Επιπλέον, υπήρξε αποχώρηση κορυφαίων στελεχών όπως ο τεχνικός διευθυντής της Alpine, Ματ Χάρμαν.

Η αγωνιστική παρακμή της ομάδας του Ένστον ενδέχεται να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη «μαμά» Renault που σκέφτεται τώρα την πώληση της ομάδας. Σύμφωνα με το motorsport.com, αυτό είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο και όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοικτά.

Ωστόσο το Renault Group δεν θέλει να αποχωρήσει πλήρως από τη Formula 1. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η πώληση της Alpine προϋποθέτει η ομάδα υπό τη νέα ιδιοκτησία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους κινητήρες της Renault μέχρι το 2029.

Το πρότζεκτ της Alpine φαίνεται πως πάει από το κακό στο χειρότερο και είναι άγνωστο αν θα πετύχει ποτέ τους αρχικούς του στόχους. Καλύτερο πλασάρισμα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών ήταν η 4η θέση το 2022, ενώ με την υπάρχουσα ονομασία η γαλλική ομάδα έχει πετύχει μόλις μία νίκη στην Ουγγαρία το 2021.

