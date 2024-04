Μπορεί να μην κατέκτησε βαθμούς στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα, ωστόσο Καναδός της Aston Martin προσέφερε θέαμα.

Ο Λανς Στρολ μπορεί να είχε κατά τον ίδιο ένα από τα χειρότερα Grand Prix στην καριέρα του στην Ιαπωνία, όμως αυτό δεν σημαίνει πως είχε έναν κακό αγώνα. Ο Καναδός ξεκίνησε μόλις 18ος και τερμάτισε 12ος, ενώ ο teammate του, Φερνάντο Αλόνσο πήρε 8 βαθμούς με την 6η θέση.

«Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο, ένα τριήμερο που θέλω να ξεχάσω. Δεν μπορούσα να προσπεράσω κανέναν στις ευθείες, είχαμε τη λάθος πίσω αεροτομή. Το ίδιο πράγμα και με τη στρατηγική. Έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό», είπε ο Στρολ μετά τον αγώνα του.

