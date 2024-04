H... τάξη αποκαταστάθηκε στην Ιαπωνία και ο παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε το μέγιστο, με 26 βαθμούς.

Η εγκατάλειψη στην Αυστραλία αποδείχθηκε μία κακή παρένθεση για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull Racing επέστρεψε στις επιτυχίες, φθάνοντας σε μία εύκολη νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας, τέταρτο φετινό αγώνα της Formula 1.

Ο 26χρονος Ολλανδός έκανε διαχείριση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Όταν χρειάστηκε πάντως να πιέσει για να πάρει τον έξτρα βαθμό για τον ταχύτερο γύρο, το πέτυχε με χρόνο 1:33.706 στον 50ό από τους 53 γύρους του αγώνα.

The fastest lap of the race was set by Max Verstappen with the C1. While the Hard and Medium were the most popular compounds used, the Soft also had a role to play, either at the start or in the closing stages. #Pirelli #Fit4F1 pic.twitter.com/LgLAfPWUzJ