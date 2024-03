O παγκόσμιος πρωταθλητής τα δύο τελευταία χρόνια, οδεύει προς μία εύκολη νίκη στην Κένυα.

Αν και δεν φέτος δεν ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του WRC, σε κάθε ο Κάλε Ροβάνπερα αποδεικνύει πόσο γρήγορος και αποτελεσματικός είναι. Ο 23χρονος Φινλανδός, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και το 2023, έχει δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας άνω των 2 λεπτών, από τον δεύτερο Τακαμότο Κατσούτα.

«Το προβάδισμα είναι αρκετά καλό, οδηγήσαμε προσεκτικά. Θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε την αποστολή μας την Κυριακή», σχολίασε ο Ροβάνπερα που οδηγεί το GR Yaris Rally1 της Toyota Gazoo Racing.

Μηχανικά προβλήματα στις τρεις τελευταίες ειδικές της ημέρας, έριξαν τον Τιερί Νεβίλ στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, σχεδόν 12 λεπτά μακριά από την κορυφή. «Σήμερα δεν ήταν η μέρα μας. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, θα δώσουμε ό,τι έχουμε», δήλωσε ο Βέλγος. Το ακριβές πρόβλημα στο i20 N Rally1 του Νεβίλ θα φανεί στο βραδινό σέρβις.

