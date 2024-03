Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης.

Η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Αυστραλίας της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP3 στο σιρκουί του Άλμπερτ Παρκ. Ομάδες και οδηγοί είχαν 60 λεπτά στη διάθεσή τους ώστε να τελειοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους και παράλληλα να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος μετά την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος σε «νεκρό χρόνο» σημείωσε το 1:16,714 και κράτησε την ιταλική ομάδα στην κορυφή της κατάταξης και πάλι. Το παράδοξο του FP3 ήταν το γεγονός πως οι περισσότεροι οδηγοί δεν μπορούσαν να βελτιώσουν το χρόνο τους με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

