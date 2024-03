O 52χρονος Αμερικανός θα παραμείνει στη θέση του CEO της McLaren Racing για αρκετά ακόμα χρόνια.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στο Grand Prix Αυστραλίας, η McLaren Racing ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου της με τον Ζακ Μπράουν. Ο 52χρονος Αμερικανός θα παραμείνει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τουλάχιστον μέχρι το 2030.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να ηγούμαι της McLaren Racing και θα αποτελώ μέρος μίας τόσο ιστορικής αγωνιστικής ομάδας. Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι με τους ταλαντούχους άνδρες και γυναίκες στις διάφορες αγωνιστικές ομάδες της McLaren Racing. Μαζί θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή απόδοση εντός και εκτός πίστας. Και βέβαια, ως CEO αλλά και ως φίλαθλος της McLaren, θέλω ό,τι και εσείς, να νικάμε», ήταν το μήνυμα του Μπράουν μετά την ανακοίνωση επέκτασης της συνεργασίας με την McLaren Racing.

Ο Μπράουν βρίσκεται στην McLaren από το 2016, αρχικά ως Εκτελεστικός Διευθυντής του McLaren Technology Group, ενώ τον Απρίλιο του 2018 προήχθη στη θέση του CEO. Έχει την ευθύνη όλων των αγωνιστικών ομάδων της McLaren και πέραν της Formula 1, ενώ του πιστώνεται η βελτίωση της εικόνας της εταιρείας στους τομείς του μάρκετινγκ και της εμπορικής ανάπτυξης.

McLaren fans, I’m thrilled and honoured to announce that I will continue to lead McLaren Racing as CEO until 2030.



It’s a privilege to work alongside the talented men and women across McLaren Racing's different race series.



Together, with our people, our fans, and our… pic.twitter.com/DoVTIk3Z1F