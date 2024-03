Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο θρύλος της F1 Άιρτον Σένα (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Στο νέο ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο, θα γνωρίσουμε έναν από τους μεγαλύτερους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1, τον ένα και μοναδικό Άιρτον Σένα. Επιπλέον, θα μάθουμε τι έγινε σε ακόμη δύο αγώνες του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, σε Βραζιλία και Μαλαισία.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, γεννήθηκε ο μυθικός Βραζιλιάνος ήρωας της Formula 1, Άιρτον Σένα. Ελάχιστοι έχουν λησμονήσει τόσο το ανθρωπιστικό, όσο και το οδηγικό ποιόν αυτού του ανθρώπου. Επιθετικός, απρόβλεπτος και μαγικός εντός πίστας και ταυτόχρονα φιλάνθρωπος και ρομαντικός εκτός αυτής, ο Σένα σχεδόν θεοποιήθηκε. Χωρίς φυσικά να απουσιάζουν και τα μελανά σημεία από την αξιοζήλευτη καριέρα του, ο Βραζιλιάνος κυριολεκτικά αψηφούσε την αγωνιστική λογική σε βρόχινες συνθήκες και ξεπερνούσε ουκ ολίγες φορές την δυναμική των μονοθεσίων που οδηγούσε.

"Nobody wanted to spoil Senna's pole lap, when we saw his bright helmet, we’d literally jump out of the way. You didnt want to be the 1 that they all talked about having blown the lap everyone was looking forward to"

Brundle



“It was like a religious experience for him"

J.Ramirez pic.twitter.com/8QtjIPpfEK