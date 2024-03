Σαν Σήμερα: To ανατριχιαστικό ατύχημα του Αλόνσο και η μάχη των Λεκλέρ και Φερστάπεν στην έρημο (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σήμερα, στο ταξίδι μας στο χρόνο και στα βιβλία της ιστορίας, θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες της Formula 1 και σε δύο πρεμιέρες στο πρωτάθλημα του MotoGP. Επιπλέον συνεχίζουμε την αναδρομή μας στο θρυλικό Σίμπρινγκ και γνωρίζουμε τον πρώτο γιο του ήρωα των αγώνων, Τζακ Μπράμπαμ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Τζεφ Μπράμπαμ, ο πρώτος γιος του θρυλικού και αειμνήστου Τζακ Μπράμπαμ. Συγκριτικά με τον πατέρα του, ο Τζεφ δεν εμφανίστηκε ποτέ στη Formula 1 και δραστηριοποιήθηκε κυρίως στις ΗΠΑ. Συμμετείχε σε πρωταθλήματα αντοχής και μονοθεσίων, με τη μεγαλύτερη διάκρισή του να είναι η κατάκτηση των 24 Ωρών Λε Μαν το 1993 με την Peugeot. Ολοκλήρωσε την καριέρα του αγωνιζόμενος στα 1.000 Μίλια του Μπάθαρστ μαζί με τον αδερφό του, Ντέιβιντ.

Σαν σήμερα το 1971, η Porsche συνέχισε το εντυπωσιακό σερί νικών της νέας 917K, επικρατώντας στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Αυτήν τη φορά, το πανίσχυρο αγωνιστικό μοιράστηκαν οι Βικ Έλφορντ και Ζεράρ Λαρούς.

Σαν σήμερα το 1976, οι Αλ Χόλμπερτ και Μίκαελ Κέισερ κατέκτησαν τη συνολική νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Μοιράστηκαν μια Holbert Porsche Carrera RSR κατηγορίας GTO και συμπλήρωσαν συνολικά 230 γύρους.

Σαν σήμερα το 1982, σε έναν αγώνα με πάρα πολλές εγκαταλείψεις, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ κατακτήθηκαν από μια JLP Porsche 935 που μοιράστηκε ο Τζον Πολ με τον γιο του, Τζον Πολ Jr. Μάλιστα, μέχρι να συμπληρωθούν οι πρώτες τέσσερις ώρες του θρυλικού αγώνα, το 1/3 του grid 67 αυτοκινήτων είχε ήδη εγκαταλείψει.

Σαν σήμερα το 1993, σε έναν χαοτικό αγώνα υπό βροχή, οι Χουάν Μανουέλ Φάντζιο II και Άντι Ουάλας επανέλαβαν τον θρίαμβο της προηγούμενης χρονιάς και ξανακέρδισαν τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ με την ασυναγώνιστη Eagle-Toyota MkIII. Το συγκεκριμένο αγωνιστικό, το οποίο κατασκευάστηκε από την All American Racers του αείμνηστου Νταν Γκέρνι, αποδείχθηκε για μία ακόμη χρονιά σημαντικά ταχύτερο των υπολοίπων και το πλήρωμα κατέκτησε τη νίκη έπειτα από 230 γύρους.

#AndyWallace won the #TripleCrown of endurance racing, taking overall victories in three most known races - 24h #LeMans (1988), 24h #Daytona (1990, 1997, 1999) and 12h #Sebring (1992,1993) ⬇https://t.co/ouyqUHAu1W pic.twitter.com/XIuNTlqyBn