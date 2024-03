LIVE TV – Παρακολουθήστε ζωντανά τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ (vid)

O δεύτερος μεγάλος αγώνας αντοχής του 2024 ετοιμάζεται να ξεκινήσει και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ολόκληρο σε ζωντανή μετάδοση στο βίντεο που ακολουθεί.

Οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ για το πρωτάθλημα σπορ αγωνιστικών αυτοκινήτων αντοχής της IMSA είναι προ των πυλών. Ο δεύτερος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία και προβλέπεται άκρως συναρπαστικός.

Η χρονιά ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στην Ντεϊτόνα, με τον ιστορικό 24ωρο αγώνα να προσφέρει έντονες συγκινήσεις μέχρι και τον τερματισμό. Αυτό αναμένεται να επαναληφθεί και στο Σίμπρινγκ, σε έναν αγώνα με επίσης τεράστια ιστορία.

