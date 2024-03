Εάν ο Αυστραλός θέλει να οδηγήσει και πάλι για τη Red Bull Racing πρέπει να βελτιώσει την απόδοσή του και μάλιστα σύντομα.

Αν θεωρήουμε δεδομένο ότι ο Μαξ Φερστάπεν θα παραμείνει πιστός στη Red Bull Racing μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του το 2028, τρεις είναι οι υποψήφιοι teammates του για το 2025: Ο Σέρχιο Πέρεζ, ο Ντάνιελ Ρικάρντο και ο Γιούκι Τσουνόντα.

Ο Πέρεζ είναι οδηγός στην αυστριακή ομάδα από το 2021 και θέλει να κερδίσει μία ακόμη ανανέωση συμβολαίου και να μείνει στους «ταύρους» για πολλά χρόνια ακόμα. Οι άλλοι δύο υποψήφιοι για τη δεύτερη θέση στην πρωταθλήτρια ομάδα είναι οι οδηγοί της RB. Ο Αυστραλός από την επιστροφή του στη Formula 1 τον περασμένο Ιούλιο στην Ουγγαρία, έχει «βάλει στο μάτι» τη θέση του Πέρεζ στη Red Bull Racing. Από την άλλη ο Ιάπωνας αναδείχθηκε από την ακαδημία της Honda και είναι άγνωστο αν πραγματικά έχει πιθανότητες να πάρει προαγωγή στη μεγάλη ομάδα.

Στους δύο αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο 2024, ο Τσουνόντα φαίνεται πως έχει το πάνω χέρι στην εσωτερική μάχη της RB, κάτι που οι περισσότεροι δεν περίμεναν. Στη Σαουδική Αραβία κέρδισε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τον Ρικάρντο, ο οποίος έκανε προσωπικά λάθη που του κόστισαν χρόνο σε ένα απογοητευτικό αγωνιστικό τριήμερο.

Αν θέλει να ελπίζει σε μία θέση στη Red Bull Racing το 2025, ο Ρικάρντο πρέπει να βελτιωθεί και μάλιστα άμεσα. Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, έστειλε την πρώτη του προειδοποίηση στον Αυστραλό.

«Διακυβεύονται πολλά αυτή τη σεζόν για τους Γιούκι Τσουνόντα και Ντάνιελ Ρικάρντο. Η επίδοση του Γιούικι ήταν πολύ καλή στις κατατακτήριες. Ο Ντάνιελ πρέπει να βρει λύσεις και μάλιστα άμεσα. Έχουν δουλειά να κάνουν. Τουλάχιστον ο Τσουνόντα είναι καλός στις κατατακτήριες. Στην αρχή των αγώνων είναι κοντά στους βαθμούς και όσο ο αγώνας εξελίσσεται χάνουν απόδοση. Δεν μπορούν να διατηρήσουν την ίδια ταχύτητα για πολλή ώρα. Πρέπει να βρουν τι πρέπει να κάνουν», ανέφερε ο Αυστριακός στο speedweek.

Δεν υπάρχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε η Red Bull Racing θα ανακοινώσει τους οδηγούς της για το 2025.

