Ο γερμανικός όμιλος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το 2023 αλλά και το στρατηγικό της πλάνο για το 2024 και τα επόμενα έτη.

Σε φάση αναδιάρθρωσης βρέθηκε το 2023 ο Όμιλος Volkswagen, προκειμένου να δυναμώσει τη θέση του στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Κατάφερε πάντως να αυξήσει τις παραδόσεις νέων αυτοκινήτων κατά 12% σε σχέση με το 2022, φθάνοντας τα 9,4 εκατ. Μονάδες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group, Όλιβερ Μπλούμε, αναφέρθηκε στο πλάνο λανσαρίσματος κατά τη διάρκεια του 2024 από όλες τις μάρκες του ομίλου, που θα ξεπεράσουν τα 30 νέα μοντέλα.

Ανάμεσά τους είναι αυτοκίνητα με μεγάλο όγκο πωλήσεων, όπως τα Volkswagen Golf, Tiguan, Passat και τα Skoda Octavia και Superb. Σημαντική έμφαση θα δοθεί στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία θα βασίζονται σε δύο πλατφόρμες: την ΜΕΒ (ID.7, ID.7 Tourer, ID. Buzz με μακρύ μεταξόνιο, Cupra Tavascan) και την PPE (Porsche Macan και Audi Q6 e-tron).

💪 3 aspects give us confidence for 2024 - that is the message from today's #AMC2024.



✅ The debut of our electric premium platform #PPE in Porsche & Audi models



✅ A record number of product launches with more than 30 models



✅ Strong regional strategies in China, NAR & EU pic.twitter.com/cN50WYuJZz