Διπλή ψηφιακή οθόνη, προσωπικός βοηθός μέσω φωνητικής κλήσης, πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτά προσφέρει το infotainment του Renault E-Tech electric.

Στην πρόσφατη έκθεση της Γενεύης έκανε πρεμιέρα το νέο Renault 5. Το γαλλικό σουπερμίνι έγινε σύμβολο για τις αστικές μετακινήσεις και πλέον επιστρέφει με το όνομα Renault 5 E-Tech electric, ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης.

O ηλεκτροκινητήρας του Renault 5 θα διατίθεται σε τρεις εκδοχές ισχύος 150, 122 και 95 ίππων. H μπαταρία των 52 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 400 χλμ. με μία φόρτιση, ενώ είναι συμβατή με ταχυφορτιστή DC, 80 και 100 kW.

To ηλεκτρικό σουπερμίνι εφοδιάζεται με τη νέα γενιά του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας openR link: με ενσωματωμένο Google, φωνητικό βοηθό, πλοήγηση με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο και πάνω από 50 εφαρμογές.

