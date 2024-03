Από την teaser φωτογραφία που δημοσίευσε η αμερικάνικη μάρκα παίρνουμε τις πρώτες πληροφορίες.

Η Ford Performance, το παρακλάδι αγωνιστικών δραστηριοτήτων και σπορ αυτοκινήτων παραγωγής της αμερικάνικης μάρκας, θα επιστρέψει φέτος στην ανάβαση του Pikes Peak.

Η αμερικάνικη εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέρος στη διασημότερη ανάβαση που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 23 Ιουνίου. Για φέτος ετοιμάζει μία βελτιωμένη έκδοση του F-150 Lightning, του ηλεκτρικού pick up. Από τη φωτογραφία μπορούμε να διαπιστώσουμε την μεγάλη πίσω αεροτομή που έχει τοποθετηθεί στο αμάξωμα.

Round ✌️with America’s Mountain approaching - this time we’re bringing the storm with an F-150 Lightning EV Demonstrator ⚡️👀 pic.twitter.com/RkbrQmoZkQ